Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Золотой ключик" для дела MH17: "Улика указывает на истинную прич...
Этнические побоища в Москве закончились массовым изгнанием из России: Задержанны...
Американский наёмник передал привет на камеру из Донбасса: "Ну, теперь я тр...
На "штурм Крыма" нашёлся первый доброволец: "Сначала развалил сво...
Главная / Украина

Армия США на границах Молдовы

27 июля 2020, 12:05  •  70 • Украина
«Развитие отношений с НАТО превратит Молдову в транзитную зону»
«Дальнейшее развитие отношений с НАТО неизбежно превратит Молдову в транзитную зону, через которую с завидной периодичностью будут перебрасываться те или иные воинские формирования Североатлантического альянса»,
– предупреждает газета «Молдавские ведомости».
На прошедшей неделе из Греции в Румынию по железной дороге отправился эшелон американской военной техники. Отправляли его в торжественной обстановке, при участии министра обороны Греции Никоса Панайотопулоса, посла США в Афинах Джеффри Пайетта и начальника Генштаба генерал-лейтенанта Константиноса Флороса. В Греции для переброски американских войск и техники впервые был использован порт Александруполис, реконструированный на американские средства, куда и прибыли подразделения 101-й боевой авиационной бригады США.
Издание отмечает, что все эти манёвры происходят в рамках операции «Atlantic Resolve», которая, согласно официальным источникам, стала ответом на «агрессивные действия России на Украине».
«Таким образом, командование НАТО и американские военные не скрывают антироссийский характер этой операции, направленной «на сдерживание Москвы» на восточном фланге альянса. После прибытия американской военной техники в Грецию она должна отправиться по суше на Восток. В настоящее время ближайшие военные базы Североатлантического альянса находятся на территории Румынии, куда и направились боевые вертолеты, а также личный состав 101-й авиационной бригады»,
– пишет автор статьи молдавский журналист Александр Медведев.
По его мнению, американские военные могли бы не останавливаться в Румынии, а отправиться дальше – на Украину, где есть подконтрольные США военные объекты. Однако на пути следования находится Молдавия – не только со своим нейтральным статусом, но и с присутствием российских военных в Приднестровье.
«Молдавские ведомости» отмечают, что многочисленные Telegram-каналы Молдовы уверяют – военные США собираются в Румынии отрабатывать операцию против Приднестровья, чтобы захватить транспортные узлы на территории Молдавии для переброски военной техники на Украину – «потенциальный театр военных действий». Однако автор уверен – «конкретно данная передислокация военнослужащих США из 101-й боевой авиационной бригады носит плановый характер и направлена на отработку логистических задач, связанных с работой порта в Греции, а также железнодорожных узлов по пути следования эшелона». Но это конкретно данная операция, подчёркивает Медведев.
«Возвращаясь к интересам молдавского государства, стоит в очередной раз подчеркнуть важность сохранения нейтралитета нашей страны. Дальнейшее развитие отношений с НАТО неизбежно превратит Молдову в транзитную зону, через которую с завидной периодичностью будут перебрасываться те или иные воинские формирования альянса. Для молдавской же государственности это будет фатально – мы рискуем не только испортить отношения с Россией, потеряв стратегически важного партнёра, но и навсегда попрощаться с Приднестровьем, а, возможно, и некоторыми другими районами Молдовы»,
– делает вывод издание.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
24 июля 2020, 12:05
Захарова ответила на требование Зеленского расшифровать Минские соглашения
23 июля 2020, 20:05
МИД РФ расценил постановление о местных выборах как выход Киева из Минских соглашений
27 июля 2020, 08:05
Пушков рассказал, чего боится Зеленский
25 июля 2020, 11:05
Молдова не прекращает провокации в отношении Приднестровья
24 июля 2020, 14:05
В Кишинёве вновь потребовали вывести российских миротворцев
26 июля 2020, 21:05
Оперативная группа российских войск в Приднестровье проводит занятия по специальной подготовке
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июля 2020, 00:05
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух диаспор, и это уже не шутки
26 июля 2020, 08:05
России уготовили "забег по кровавым граблям революции"? Провокаторы в Хабаровске дошли до кощунства
21 июля 2020, 16:00
Так Кадыров США ещё не отвечал: Пять дерзких цитат главы Чечни
25 июля 2020, 19:05
"Организовано на высшем уровне": Вскрыта ложь со "стихийным протестом" в Хабаровске
21 июля 2020, 20:00
Извинениями перед Кадыровым дело не закончится: Зеленскому дали "яркий сигнал"
26 июля 2020, 00:05
Дальний Восток топят американским газом: Дегтярёв вскрыл странности с отоплением в крае
25 июля 2020, 00:05
Соратник Порошенко хочет сдаться следствию: Он рассказал правду о Майдане
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.