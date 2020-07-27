Армия США на границах Молдовы

«Развитие отношений с НАТО превратит Молдову в транзитную зону»

«Дальнейшее развитие отношений с НАТО неизбежно превратит Молдову в транзитную зону, через которую с завидной периодичностью будут перебрасываться те или иные воинские формирования Североатлантического альянса»,

– предупреждает газета «Молдавские ведомости».

На прошедшей неделе из Греции в Румынию по железной дороге отправился эшелон американской военной техники. Отправляли его в торжественной обстановке, при участии министра обороны Греции Никоса Панайотопулоса, посла США в Афинах Джеффри Пайетта и начальника Генштаба генерал-лейтенанта Константиноса Флороса. В Греции для переброски американских войск и техники впервые был использован порт Александруполис, реконструированный на американские средства, куда и прибыли подразделения 101-й боевой авиационной бригады США.

Издание отмечает, что все эти манёвры происходят в рамках операции «Atlantic Resolve», которая, согласно официальным источникам, стала ответом на «агрессивные действия России на Украине».

«Таким образом, командование НАТО и американские военные не скрывают антироссийский характер этой операции, направленной «на сдерживание Москвы» на восточном фланге альянса. После прибытия американской военной техники в Грецию она должна отправиться по суше на Восток. В настоящее время ближайшие военные базы Североатлантического альянса находятся на территории Румынии, куда и направились боевые вертолеты, а также личный состав 101-й авиационной бригады»,

– пишет автор статьи молдавский журналист Александр Медведев.

По его мнению, американские военные могли бы не останавливаться в Румынии, а отправиться дальше – на Украину, где есть подконтрольные США военные объекты. Однако на пути следования находится Молдавия – не только со своим нейтральным статусом, но и с присутствием российских военных в Приднестровье.

«Молдавские ведомости» отмечают, что многочисленные Telegram-каналы Молдовы уверяют – военные США собираются в Румынии отрабатывать операцию против Приднестровья, чтобы захватить транспортные узлы на территории Молдавии для переброски военной техники на Украину – «потенциальный театр военных действий». Однако автор уверен – «конкретно данная передислокация военнослужащих США из 101-й боевой авиационной бригады носит плановый характер и направлена на отработку логистических задач, связанных с работой порта в Греции, а также железнодорожных узлов по пути следования эшелона». Но это конкретно данная операция, подчёркивает Медведев.

«Возвращаясь к интересам молдавского государства, стоит в очередной раз подчеркнуть важность сохранения нейтралитета нашей страны. Дальнейшее развитие отношений с НАТО неизбежно превратит Молдову в транзитную зону, через которую с завидной периодичностью будут перебрасываться те или иные воинские формирования альянса. Для молдавской же государственности это будет фатально – мы рискуем не только испортить отношения с Россией, потеряв стратегически важного партнёра, но и навсегда попрощаться с Приднестровьем, а, возможно, и некоторыми другими районами Молдовы»,

– делает вывод издание.