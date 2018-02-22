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Армия США марширует к Израилю: Девятые учения "Можжевеловая кобра" пройдут в марте
22 февраля 2018, 23:54 • 36 • Политика
В учениях будет задействовано 2,5 тысячи американских солдат и 2 тысячи военнослужащих Армии обороны Израиля. "Можжевеловая кобра" станет крупнейшими американо-израильскими учениями в 2018 году.
Вооруженные силы Израиля сообщают о скором старте очередных крупных военных учений по противоракетной обороне. Операция пройдет под кодовым названием "Можжевеловая кобра" (Juniper Cobra) и будет совместной с американской стороной.
Всего в учениях примут участие 2,5 тысячи военнослужащих США и 2 тысячи солдат армии Израиля. Уже сейчас израильские силовики приступили к тому, что они называют "начальными маневрами" - а именно к развертыванию войск по всей территории страны.
Ожидается, что "Можжевеловая кобра" станет крупнейшими в 2018 году совместными учениями Армии обороны Израиля и Европейского командования вооруженных сил США. Учения назначены на период с 4 по 15 марта.
В качестве плана предстоящих маневров выступает сценарий, в ходе которого войска США развертываются на территории Израиля для оказания помощи ВВС страны. В ходе учений военные двух стран будут осуществлять компьютерное моделирование ракетных ударов по различным участкам израильской территории.
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