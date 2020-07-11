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Армия США идёт против политиков: "Недвусмысленный сигнал" о "войне на земле" расшифровали
11 июля 2020, 09:00 • 29 • В мире
Депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина в разговоре с Царьградом расшифровала "недвусмысленный сигнал" о "войне на земле", объяснив, почему армия США идёт против политиков. В частности, такой вывод она сделала из интервью экс-госсекретаря США Колина Пауэлла телеканалу MSNBC.
Депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина в разговоре с Царьградом прокомментировала интервью экс-госсекретаря США Колина Пауэлла телеканалу MSNBC, где политик высказался о публикации в New York Times о якобы имеющихся связях с Россией, а также подверг критике администрацию Трампа за выход из договора по РСМД и наращивание военных сил в Европе.
"Главное в заявлении Пауэлла - это ответ на попытки втянуть военных США в опасные антироссийские игры. Неслучайно он заявляет о том, что "сражаться будет не разведсообщество, а люди на земле", и прямо говорит: "Мы не будем воевать с русскими"", - заявила Панина.
Она обратила внимание и на то, как Паэулл реагирует на политический скандал, раздутый медийными структурами на службе у американского "глубинного государства". После заявления Байдена о том, что военные выкинут Трампа из Белого дома, если он не захочет уходить в случае поражения, из армейского лагеря долго не было никакой реакции. И вот теперь она последовала, подчеркнула Панина.
По словам Паниной, важное значение имеет тот факт, что в своих заявлениях Пауэлл ссылается на позицию других высокопоставленных американских военных.
"Он говорит не только от себя, но и приводит мнение генерала Маккензи, главы Центрального командования США. При этом сам Пауэлл - тоже кадровый военный, бывший председатель Комитета начальников штабов. Поэтому мы можем говорить о том, что армия посылает недвусмысленный сигнал американским политикам - как демократам, так и лагерю Трампа", - подчеркнула Панина
По её мнению, военные США не хотят участвовать ни в военных провокациях против России, ни в гражданской войне внутри страны. Вот смысл послания, которое озвучил Пауэлл, констатировала депутат.
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