Армия США идёт против политиков: "Недвусмысленный сигнал" о "войне на земле" расшифровали

Депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина в разговоре с Царьградом прокомментировала интервью экс-госсекретаря США Колина Пауэлла телеканалу MSNBC, где политик высказался о публикации в New York Times о якобы имеющихся связях с Россией, а также подверг критике администрацию Трампа за выход из договора по РСМД и наращивание военных сил в Европе.

"Главное в заявлении Пауэлла - это ответ на попытки втянуть военных США в опасные антироссийские игры. Неслучайно он заявляет о том, что "сражаться будет не разведсообщество, а люди на земле", и прямо говорит: "Мы не будем воевать с русскими"", - заявила Панина.

Она обратила внимание и на то, как Паэулл реагирует на политический скандал, раздутый медийными структурами на службе у американского "глубинного государства". После заявления Байдена о том, что военные выкинут Трампа из Белого дома, если он не захочет уходить в случае поражения, из армейского лагеря долго не было никакой реакции. И вот теперь она последовала, подчеркнула Панина.

По словам Паниной, важное значение имеет тот факт, что в своих заявлениях Пауэлл ссылается на позицию других высокопоставленных американских военных.

"Он говорит не только от себя, но и приводит мнение генерала Маккензи, главы Центрального командования США. При этом сам Пауэлл - тоже кадровый военный, бывший председатель Комитета начальников штабов. Поэтому мы можем говорить о том, что армия посылает недвусмысленный сигнал американским политикам - как демократам, так и лагерю Трампа", - подчеркнула Панина

По её мнению, военные США не хотят участвовать ни в военных провокациях против России, ни в гражданской войне внутри страны. Вот смысл послания, которое озвучил Пауэлл, констатировала депутат.