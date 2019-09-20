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Армия США готовится к обороне: Участникам штурма "Зоны 51" грозят штрафами и тюремными сроками

20 сентября 2019, 22:54  •  109 • В мире
Участникам штурма "Зоны 51" грозят штрафами и тюремными сроками, а армия США готовится к обороне.
20 сентября в штате Невада участники флешмоба планируют организовать так называемый штурм легендарной "Зоны 51". Об этом пишет телеканал "360".
Многие интернет-пользователи считают инициативу обычной шуткой. Однако есть и те, кто всерьез отнесся к идее похода на объект, существование которого власти США официально признали только в 2013 году.
Американские военные готовятся к обороне. Воздушное пространство над базой закрыто до 22 сентября. Кроме того, ее дополнительно укрепили забором с колючей проволокой, и разместили новые видеокамеры.
В Минюсте США добавили, что попытка вторжения на закрытый военный объект чревата шестью месяцами лишения свободы и штрафом до тысячи долларов. А окружной прокурор Линкольна планирует привлечь к ответственности организатора флешмоба Мэтью Робертса.
Последнего могут отправить в тюрьму на срок до года и оштрафовать на две тысячи долларов.
"Мы будем стремиться к судебному преследованию любого, кто продвигает какую-либо незаконную деятельность", - указано в заявлении.

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