Армия США готовится к обороне: Участникам штурма "Зоны 51" грозят штрафами и тюремными сроками

20 сентября в штате Невада участники флешмоба планируют организовать так называемый штурм легендарной "Зоны 51". Об этом пишет телеканал "360".

Многие интернет-пользователи считают инициативу обычной шуткой. Однако есть и те, кто всерьез отнесся к идее похода на объект, существование которого власти США официально признали только в 2013 году.

Американские военные готовятся к обороне. Воздушное пространство над базой закрыто до 22 сентября. Кроме того, ее дополнительно укрепили забором с колючей проволокой, и разместили новые видеокамеры.

В Минюсте США добавили, что попытка вторжения на закрытый военный объект чревата шестью месяцами лишения свободы и штрафом до тысячи долларов. А окружной прокурор Линкольна планирует привлечь к ответственности организатора флешмоба Мэтью Робертса.

Последнего могут отправить в тюрьму на срок до года и оштрафовать на две тысячи долларов.

"Мы будем стремиться к судебному преследованию любого, кто продвигает какую-либо незаконную деятельность", - указано в заявлении.