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Армия Сирии вошла в находившийся под контролем курдов Манбидж - СМИ
15 октября 2019, 04:39 • 71 • Политика
Сирийская армия вошла в город Манбидж, который ранее контролировала курдская автономная администрация при поддержке США.
Армия Сирии вошла в город Манбидж, ранее находившийся под контролем курдов, которых поддерживали военные США. Подробности сообщает сирийское информагентство SANA.
Речь идет о крупном городе 85 км к северо-востоку от провинциального центра Алеппо. Долгое время Манбидж находился под контролем курдской автономной администрации, которую поддерживали войска США. С их уходом Турция начала военную операцию против курдов, которых считает террористами.
Ранее сообщалось о боевых столкновениях между курдами и турецкой армией к востоку от Манбиджа. Также были сведения, что сирийские войска завершили размещение в окрестностях Манбиджа. Теперь сообщается, что военные вошли в город и взяли его под свой контроль.
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