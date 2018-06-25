Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Адвокат: Задержанные у берегов Крыма украинские моряки объявили голодовку
Владимир Путин получает отчеты по делу Карины Цуркан, арестованной за шпионаж. А...
Детали крупного поражения ВС Сирии под Даръа. Открытое небо над Абу-Кемалем
Европейский танковый биатлон: всеукраинская военная зрада
Главная / Война

Армия Сирии и повстанцы отбили атаку террористов

25 июня 2018, 16:54  •  47 • Война
Населенные пункты в Сирии, самостоятельно перешедшие под контроль правительственных сил, были атакованы боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Боестолкновения произошли в южной зоне деэскалации, отметили в российском Центре примирения враждующих сторон в САР.
Однако правительственные войска при поддержке местных формирований Сирийской свободной армии отбили наступление боевиков. Кроме того, с воздуха новоиспеченных союзников прикрывали Воздушно-космические силы России.
В боях террористы потеряли до 70 человек убитыми, а также три единицы бронетехники и 14 «джихад-мобилей» — пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами.
Сирийская арабская армия (САА) потерь в сражении не понесла.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что 12 населенных пунктов на юге Сирии добровольно перешли на сторону дамасских властей. В сообщении ЦПВС РФ говорится, что отряды ССА присоединились к подразделениям правительственных войск для проведения совместных операций против террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) и «ан-Нусры».
Центр примирения также уточнил, что организовал доставку гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных районов. 25 июня сразу три гуманитарных конвоя будут сопровождены российскими военными в освобожденные пункты Джасим, Эт-Тайба и Эль-Бустан. В Центре по примирению отметили, что к вечеру пятницы, 22 июня, первые подразделения сирийских правительственных войск вошли в населенные пункты Дама, Аш-Шиях, которые находятся в Южной зоне деэскалации.
«Лидер крупной группировки «Таджамауа аль-Вият аль-Умари» Важди абу Слес заявил о переходе на сторону сирийского правительства»,
— говорится в отчете ЦПВС.
Полевой командир Важди абу Слес также заявил, что находящаяся под его контролем часть боевиков «Сирийской свободной армии» добровольно освободит населенные пункты Дейр-Дама, Аш-Шиях и часть города Джаддаль.
13 июня президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад заявил, что сценарий освобождения юга страны еще не определен в деталях.
По словам главы САР, возможен как мирный, так и силовой вариант решения конфликта.
«Юг Сирии перед выбором. Либо примирение, либо освобождение силой. На данный момент нет очевидных результатов [политического урегулирования конфликта] из-за давления Израиля и США на террористов в том районе, чтобы не было достигнуто примирения и мирного решения», — отметил президент САР.
Действия Запада при этом остаются весьма и весьма спорными — США давно взаимодействуют с боевиками в Сирии, преследуя свои интересы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что в районе сирийского Эт-Танфа на границе с Ираком американскими инструкторами ведется подготовка боевиков. США объявили в этом районе свою юрисдикцию, фактически, оккупировав территорию суверенного сирийского государства.
«И вот в этом районе, где американцы объявили в одностороннем порядке своей зоной территорию вокруг Эт-Танфа и лагеря беженцев Рукбан, происходят очень странные вещи, включая подготовку боевиков, которая там ведется для того, чтобы они продолжали боевые действия вопреки договоренностям о прекращении огня», — отметил глава МИД РФ.
Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон сообщал со ссылкой на разведданные, что тренирующиеся в Эт-Танфе бывшие боевики ИГ будут использованы для организации провокаций с химоружием. По данным дамасских спецслужб, провокация должна состояться примерно в 30 км к востоку от города Дейр-эз-зор, в районе нефтяного поля Аль-Джафра.
В этом секторе располагается военная база, находящаяся под протекторатом вооруженных сил США, и туда свозят с западного берега реки Евфрат местное мирное население для задействования в провокации в роли жертв.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
47
Источник
Похожие новости
25 июня 2018, 16:54
Армия Сирии и повстанцы отбили атаку террористов
22 июня 2018, 07:39
Войны демагогов. От пустых пророчеств до газовой реальности
23 июня 2018, 19:24
Пятый раз за сутки: ВСУ нарушает режим прекращения огня

25 июня 2018, 07:09
Под южным солнышком. Военный инновационный технополис "ЭРА"
22 июня 2018, 17:24
Украинские силовики сообщили о продвижении вглубь Донбасса
21 июня 2018, 15:24
F-35: Россия боится США, а Эрдоган их унижает
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
20 июня 2018, 04:54
Путину сказали: «Сорвется спасение Собчака - вы нигде не сможете работать»
23 июня 2018, 22:24
На границе Украины с Крымом образовались очереди из автомобилей
19 июня 2018, 11:09
Астраханские «Буяны» против авианосца «Гарри Трумэн»
23 июня 2018, 09:40
Верховный суд РФ готовит страну к майдану?
23 июня 2018, 19:24
Почему Путин НЕ ОТМЕНИТ повышение пенсионного возраста
22 июня 2018, 07:40
Хозяин недоволен народом
22 июня 2018, 13:54
Советник Порошенко прокомментировал приговор «Народного трибунала» в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.