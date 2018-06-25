Армия Сирии и повстанцы отбили атаку террористов

Населенные пункты в Сирии, самостоятельно перешедшие под контроль правительственных сил, были атакованы боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Боестолкновения произошли в южной зоне деэскалации, отметили в российском Центре примирения враждующих сторон в САР.

Однако правительственные войска при поддержке местных формирований Сирийской свободной армии отбили наступление боевиков. Кроме того, с воздуха новоиспеченных союзников прикрывали Воздушно-космические силы России.

В боях террористы потеряли до 70 человек убитыми, а также три единицы бронетехники и 14 «джихад-мобилей» — пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами.

Сирийская арабская армия (САА) потерь в сражении не понесла.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что 12 населенных пунктов на юге Сирии добровольно перешли на сторону дамасских властей. В сообщении ЦПВС РФ говорится, что отряды ССА присоединились к подразделениям правительственных войск для проведения совместных операций против террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) и «ан-Нусры».

Центр примирения также уточнил, что организовал доставку гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных районов. 25 июня сразу три гуманитарных конвоя будут сопровождены российскими военными в освобожденные пункты Джасим, Эт-Тайба и Эль-Бустан. В Центре по примирению отметили, что к вечеру пятницы, 22 июня, первые подразделения сирийских правительственных войск вошли в населенные пункты Дама, Аш-Шиях, которые находятся в Южной зоне деэскалации.

«Лидер крупной группировки «Таджамауа аль-Вият аль-Умари» Важди абу Слес заявил о переходе на сторону сирийского правительства»,

— говорится в отчете ЦПВС.

Полевой командир Важди абу Слес также заявил, что находящаяся под его контролем часть боевиков «Сирийской свободной армии» добровольно освободит населенные пункты Дейр-Дама, Аш-Шиях и часть города Джаддаль.

13 июня президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад заявил, что сценарий освобождения юга страны еще не определен в деталях.

По словам главы САР, возможен как мирный, так и силовой вариант решения конфликта.

«Юг Сирии перед выбором. Либо примирение, либо освобождение силой. На данный момент нет очевидных результатов [политического урегулирования конфликта] из-за давления Израиля и США на террористов в том районе, чтобы не было достигнуто примирения и мирного решения», — отметил президент САР.

Действия Запада при этом остаются весьма и весьма спорными — США давно взаимодействуют с боевиками в Сирии, преследуя свои интересы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что в районе сирийского Эт-Танфа на границе с Ираком американскими инструкторами ведется подготовка боевиков. США объявили в этом районе свою юрисдикцию, фактически, оккупировав территорию суверенного сирийского государства.

«И вот в этом районе, где американцы объявили в одностороннем порядке своей зоной территорию вокруг Эт-Танфа и лагеря беженцев Рукбан, происходят очень странные вещи, включая подготовку боевиков, которая там ведется для того, чтобы они продолжали боевые действия вопреки договоренностям о прекращении огня», — отметил глава МИД РФ.

Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон сообщал со ссылкой на разведданные, что тренирующиеся в Эт-Танфе бывшие боевики ИГ будут использованы для организации провокаций с химоружием. По данным дамасских спецслужб, провокация должна состояться примерно в 30 км к востоку от города Дейр-эз-зор, в районе нефтяного поля Аль-Джафра.

В этом секторе располагается военная база, находящаяся под протекторатом вооруженных сил США, и туда свозят с западного берега реки Евфрат местное мирное население для задействования в провокации в роли жертв.