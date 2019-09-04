Армия России получит бронеавтомобиль для Арктики и защиты ядерных ракет: Над проектом работали 120 заводов

Новый автомобиль для Российской армии был создан на базе шасси "Тайфун", на которой уже действуют несколько войсковых моделей.

Последняя разработка предназначена для 12-го Главного управления Минобороны, рассказал РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика "Ремдизель" Игорь Зарахович.

По его словам, "Тайфун" успешно выдержал заводские испытания и получил литеру "О". Конструкторам удалось не только адаптировать автомобиль для поставленной задачи по обеспечению сопровождения колонн с ядерными ракетами, но и снизить стоимость машины на 30%.

Как подчеркивает Зарахович, в бронеавтомобиле по максимуму использованы отечественные комплектующие. Всего к работе над проектом были привлечены 120 заводов и предприятий, в том числе Уральский автомобильный завод, "Камаз" и Ярославский моторный завод.

Детище российских конструкторов сможет эффективно действовать в сложнейших климатических условиях, в том числе в Арктике.