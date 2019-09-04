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Армия России получит бронеавтомобиль для Арктики и защиты ядерных ракет: Над проектом работали 120 заводов
04 сентября 2019, 13:39 • 97 • Политика
Армия России в ближайшее время получит новый бронеавтомобиль на платформе "Тайфуна", предназначенный для действий в Арктике и защиты колонн, перевозящих ядерные ракеты. Над проектом работали 120 российских заводов и предприятий.
Новый автомобиль для Российской армии был создан на базе шасси "Тайфун", на которой уже действуют несколько войсковых моделей.
Последняя разработка предназначена для 12-го Главного управления Минобороны, рассказал РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика "Ремдизель" Игорь Зарахович.
По его словам, "Тайфун" успешно выдержал заводские испытания и получил литеру "О". Конструкторам удалось не только адаптировать автомобиль для поставленной задачи по обеспечению сопровождения колонн с ядерными ракетами, но и снизить стоимость машины на 30%.
Как подчеркивает Зарахович, в бронеавтомобиле по максимуму использованы отечественные комплектующие. Всего к работе над проектом были привлечены 120 заводов и предприятий, в том числе Уральский автомобильный завод, "Камаз" и Ярославский моторный завод.
Детище российских конструкторов сможет эффективно действовать в сложнейших климатических условиях, в том числе в Арктике.
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