Украинские патриоты запаниковали, когда узнали, что в нескольких километрах от Киева внезапно «появилась» армия России. На Украине сразу же разгорелся скандал. Главный редактор электронного научного журнала «Архонт» Антон Бредихин рассказал в интервью ФАН, почему Россия до сих пор будоражит умы украинских активистов.

Клавдиевская фабрика елочных игрушек, расположенная в поселке городского типа Клавдиево-Тарасово Киевской области, произвела елочные игрушки с надписью «Армия России». Видеозапись с сотрудницей фабрики, работавшей над новогодними украшениями, опубликовал экскурсовод Сергей Савченко на своей официальной странице в социальной сети Facebook. Об этом мгновенно узнали украинские патриоты и ветераны так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Они тут же отправились на место «преступления». Патриоты потребовали он владельца утилизировать всю продукцию, а также отказаться от контрактов с Россией.

В свою очередь исполняющий обязанности главы предприятия Павел Гукасов заявил, что из-за сезонности бизнеса и конкуренции с китайскими производителями за последние шесть лет предприятие не смогло полностью отказаться от сотрудничества с российской стороной.

«Экономический кризис и введение карантинных мероприятий, привели к сокращению экскурсионного потока, что поставило вопрос о дальнейшем существовании фабрики, поэтому развитие новых проектов заняло основной ресурс моего времени, и все заказы от российской стороны шли напрямую без моего внимания», — заявил он.

Представитель фабрики также сообщил, что на данный момент тираж елочных игрушек, произведенных для известного российского бренда «Армия России», уничтожен. Он также пообещал, что в дальнейшем все заказы будут проходить «цензурный» и «этический» контроль. Напоследок Гукасов принес извинения за данный инцидент и выразил надежду на возобновление теплого отношения к коллективу фабрики.

«Данная конфликтная ситуация дала мне толчок к изменению настроек системы, и в дальнейшем все заказы будут непосредственно проходить цензурный и этический контроль», — уточнил Гукасов.

Главный редактор электронного научного журнала «Архонт» Антон Бредихин в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал сложившуюся на Клавдиевской фабрике елочных игрушек ситуацию, а также указал, почему «Армия России» под Киевом заставила паниковать патриотов Украины.

«В 2014 году Украина полностью отказалась от военного сотрудничества с Россией, несмотря на то, что были заключены многомиллиардные контракты между Киевом и Москвой. Из-за этого, скорее всего, надпись «Армия России» на новогодних шариках и вызвала такой резонанс в украинском обществе. Я считаю, что нынешняя политика Киева, которая заключается в поддержке националистов, направлена на то, чтобы любое сотрудничество Украины с Россией вызывало негатив. В это же время мы видим, что товарооборот между Россией и Украиной после 2014 года продолжал только расти. Кроме того, он даже превысил показатели, которые были до Майдана», — отметил эксперт.

Антон Бредихин объяснил такое поведение украинских националистов политикой двойных стандартов. Ведь, как уверяет эксперт, многие товары украинских производителей успешно реализуются на территории России, о чем прекрасно знают патриоты из соседнего государства.

«Это хорошо, если какие-то украинские предприятия могут вести свой бизнес и выстраивать нормальную экономическую политику с Россией. Если украинские товары пользуются спросом в РФ, то это позитивно. Мы же не удивляемся тому, что, например, в Москве продается мороженое от украинского производителя. Кроме того, мы по этому поводу не митингуем и не выступаем. Да и украинские патриоты не возражают, чтобы это мороженое продавалось на территории России. Поэтому в случае с новогодними игрушками можно говорить о двойных стандартах со стороны украинских националистов», — резюмировал Антон Бредихин.

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