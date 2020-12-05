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«Армия России» под Киевом заставила паниковать патриотов Украины
05 декабря 2020, 23:50 • 32 • Украина
Украинские патриоты запаниковали, когда узнали, что в нескольких километрах от Киева внезапно «появилась» армия России. На Украине сразу же разгорелся скандал. Главный редактор электронного научного журнала «Архонт» Антон Бредихин рассказал в интервью ФАН, почему Россия до сих пор будоражит умы украинских активистов.
Клавдиевская фабрика елочных игрушек, расположенная в поселке городского типа Клавдиево-Тарасово Киевской области, произвела елочные игрушки с надписью «Армия России». Видеозапись с сотрудницей фабрики, работавшей над новогодними украшениями, опубликовал экскурсовод Сергей Савченко на своей официальной странице в социальной сети Facebook. Об этом мгновенно узнали украинские патриоты и ветераны так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Они тут же отправились на место «преступления». Патриоты потребовали он владельца утилизировать всю продукцию, а также отказаться от контрактов с Россией.
В свою очередь исполняющий обязанности главы предприятия Павел Гукасов заявил, что из-за сезонности бизнеса и конкуренции с китайскими производителями за последние шесть лет предприятие не смогло полностью отказаться от сотрудничества с российской стороной.
Представитель фабрики также сообщил, что на данный момент тираж елочных игрушек, произведенных для известного российского бренда «Армия России», уничтожен. Он также пообещал, что в дальнейшем все заказы будут проходить «цензурный» и «этический» контроль. Напоследок Гукасов принес извинения за данный инцидент и выразил надежду на возобновление теплого отношения к коллективу фабрики.
Главный редактор электронного научного журнала «Архонт» Антон Бредихин в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал сложившуюся на Клавдиевской фабрике елочных игрушек ситуацию, а также указал, почему «Армия России» под Киевом заставила паниковать патриотов Украины.
Антон Бредихин объяснил такое поведение украинских националистов политикой двойных стандартов. Ведь, как уверяет эксперт, многие товары украинских производителей успешно реализуются на территории России, о чем прекрасно знают патриоты из соседнего государства.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что дочь ветерана ВОВ собирается обратиться в СБУ из-за медали к юбилею Победы.
Автор: Алиса Селезнева
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