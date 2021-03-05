Армия России победила COVID-19: Шойгу поделился успехами

Шойгу назвал российскую армию победителем в битве с коронавирусом. "У нас самая низкая смертность, у нас самый низкий коэффициент заболеваемости - это по всей стране. У нас самое большое количество вакцинированных", - подчеркнул глава Минобороны.

Армия России вышла победителем в битве с коронавирусной инфекцией COVID-19. Уровень заболеваемости в российских вооружённых силах - самый низкий по стране, объявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Он поблагодарил российских учёных, которые день и ночь трудились над созданием тест-системы по определению болезни, а затем и над вакциной от неё. Также министр не забыл о врачах и медсёстрах, которые были на передовой борьбы с коронавирусом. Шойгу поблагодарил всех за героический труд.

Пожалуй, вооружённые силы, армия России, Министерство обороны выходят из этой битвы в очередной раз победителем. У нас самая низкая смертность, у нас самый низкий коэффициент заболеваемости - это по всей стране. У нас самое большое количество вакцинированных,

- отметил глава Минобороны.

Заявления прозвучали в Центральном академическом театре Российской армии на вечере, посвящённом 8 Марта.

Напомним, что российские военнослужащие стали одними из первых, на ком была протестирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V". Прививку сделал и сам глава Минобороны, показав тем самым высокое доверие к российскому препарату.