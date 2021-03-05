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Армия России победила COVID-19: Шойгу поделился успехами
05 марта 2021, 22:25 • 124 • Политика
Шойгу назвал российскую армию победителем в битве с коронавирусом. "У нас самая низкая смертность, у нас самый низкий коэффициент заболеваемости - это по всей стране. У нас самое большое количество вакцинированных", - подчеркнул глава Минобороны.
Армия России вышла победителем в битве с коронавирусной инфекцией COVID-19. Уровень заболеваемости в российских вооружённых силах - самый низкий по стране, объявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
Он поблагодарил российских учёных, которые день и ночь трудились над созданием тест-системы по определению болезни, а затем и над вакциной от неё. Также министр не забыл о врачах и медсёстрах, которые были на передовой борьбы с коронавирусом. Шойгу поблагодарил всех за героический труд.
- отметил глава Минобороны.
Заявления прозвучали в Центральном академическом театре Российской армии на вечере, посвящённом 8 Марта.
Напомним, что российские военнослужащие стали одними из первых, на ком была протестирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V". Прививку сделал и сам глава Минобороны, показав тем самым высокое доверие к российскому препарату.
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