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Армия России перебросила силы в самую горячую точку Сирии. Русские передают привет Турции?
28 декабря 2020, 09:55 • 198 • Политика
Российская военная полиция проводит патрулирование в городе Айн-Исса на севере сирийской провинции Ракка - самой горячей точки Сирии на данный момент. Это район противостояния курдских СДС и протурецких групп, таким образом русские передают привет Турции.
В середине этой недели армия России и Сирийская арабская армия перебросили подкрепления к Айн-Иссе. Городу на севере сирийской провинции Ракка. Как отмечает Telegram-канал "Военкоры Русской весны", силы переброшены к городу для исключения его оккупации боевиками из протурецких группировок.
Курдские боевики из "Сирийских демократических сил" до сих пор не ответили на предложение России передать Айн-Иссу и окрестности под контроль сирийской армии.
Это позволило бы остановить атаки протурецких боевиков. По версии издания Step News, курды надеются, что в конфликт вмешаются Соединённые Штаты.
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