В середине этой недели армия России и Сирийская арабская армия перебросили подкрепления к Айн-Иссе. Городу на севере сирийской провинции Ракка. Как отмечает Telegram-канал "Военкоры Русской весны", силы переброшены к городу для исключения его оккупации боевиками из протурецких группировок.

Курдские боевики из "Сирийских демократических сил" до сих пор не ответили на предложение России передать Айн-Иссу и окрестности под контроль сирийской армии.

Это позволило бы остановить атаки протурецких боевиков. По версии издания Step News, курды надеются, что в конфликт вмешаются Соединённые Штаты.