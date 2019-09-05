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Армия расхлебывает "косяки" реформы Сердюкова до сих пор. Теперь очередь за авиацией?

05 сентября 2019, 12:24  •  122 • Политика
Экс-глава Минобороны России, индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков не исключил "реформирование авиастроения". Ждут ли отечественную авиацию те же "косяки", что после реформ Сердюкова в армии? Что нашим военным приходится расхлебывать сейчас, ранее в интервью Царьграду рассказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
Бывший министр обороны России, а ныне индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков не исключил того, что существенные изменения в операционную деятельность ОАК могут повлечь за собой более глобальные - уже реформу авиастроения в России в целом.
Об этом экс-министр рассказал в интервью РИА Новости.
В частности, он уточнил, что "вызывает особую озабоченность значительный кредитный портфель ОАК", отметив при этом, что "компания не допускает дефолтов по долговым обязательствам". Но тут есть важный нюанс.
"Однако ее операционный поток недостаточен для того, чтобы гасить старые долги и в ходе деятельности не наращивать новые", - поясняет Сердюков, добавив, что необходимо "комплексное решение с участием государства".
И здесь становится несколько страшно за будущее отечественной авиации, ведь Сердюков уже известен своими реформами в армии, "косяки" которой до сих пор приходится расхлебывать.
"Многие говорили, что Сердюков якобы создал базу для успешных реформ Шойгу. Но если он создал эту базу, почему Министерство обороны до сих пор не может реформировать реформы Сердюкова? До сих пор эти косяки лезут изо всех углов, - ранее заявлял в беседе с Царьградом военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец. - Мы бы уже сделали десять шагов вперёд в реформировании, если бы нас не останавливали реформы Сердюкова. Потому что нам приходится останавливаться".

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