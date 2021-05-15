Армия против боевиков: расклад сил в палестинско-израильском конфликте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), начиная с 11 мая, проводит военную операцию под кодовым названием «Страж стен» («Шомер ха-Хомот»). Ее позиционируют в стране как реакцию на массированные ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газы.

По информации специалистов Института Ближнего Востока, ракетные обстрелы территории еврейского государства тысячами ракет осуществляются со стороны палестинских военизированных организаций ХАМАС и «Исламский джихад» (запрещена в РФ). Их ракетный потенциал резко возрос, как и готовность применить его для разрушения «сионистского врага». При этом заметно, что «Исламский джихад», по сравнению с ХАМАС, обладает более продвинутым ракетным оружием, с большим радиусом действия и несравненно более точным попаданием в намеченные цели. Именно он и осуществляет большинство ракетных запусков.

Конфликт уже стал причиной смерти и ранений множества человек с обеих сторон. При этом дальнейшее обострение ситуации вовсе не исключено.

В ночь на 14 мая пресс-служба ЦАХАЛ в Twitter сообщила о начале полномасштабного наступления на сектор Газа. Какие-либо подробности не приводились. Спустя несколько часов в Армии обороны Израиля опровергли начало наступления.

«Нужно начать с прояснения вчерашних событий. Прошлой ночью произошло внутреннее недопонимание, за которое я беру личную ответственность. Такие вещи иногда могут происходить во время сложных операций», — приводит слова пресс-секретаря армии Израиля Йонатана Конрикуса РИА «Новости».

В Газе израильских солдат нет. Однако не исключено, что эта ситуация изменится — о разработке планов наступления еще 13 мая сообщало издание The Jerusalem Post.

На этом фоне в некоторых СМИ подчас появляются сообщения – «Израильская армия планирует наземную атаку на сектор Газа». Однако никаких «наземных атак» и «наземных операций» ни в теории военного искусства, ни на практике не бывает в принципе. Подобные действия носят исключительно общевойсковой характер, поскольку в них принимают участие практически все виды вооруженных сил, рода войск и специальных войск — военно-воздушные силы, сухопутные войска, армейская авиация, мотопехотные части, бронетанковые войска, ракетные войска и артиллерия, а при действиях на приморских направлениях — военно-морской флот.

Точно также будет и в секторе Газа. Если Израиль примет решение о наступлении, действия Армии обороны страны будут носить исключительно общевойсковой характер.

Поэтому словосочетание «наземная атака» в этом случае не то, чтобы уж совсем неуместно, а свидетельствует о полном непонимании природы современного общевойскового боя.

Перед началом конфликта обычно проводят анализ соотношения боевого и численного состава сторон, оперативных и боевых возможностей противоборствующих войск (сил). Однако если ставить на одну доску Армию обороны Израиля и военное крыло ХАМАС (даже если приплюсовать сюда «Исламский джихад»), то подобные сравнения и анализ практически лишены смысла, поскольку с одной стороны — одна из самых боеспособных армий мира, оснащенная современным и перспективным оружием и военной техникой, а личный состав мотивирован исключительно на военный успех, с другой стороны – нерегулярные формирования с легким стрелковым вооружением, самодельными ракетами и гранатометами.

Поэтому правильнее задать вопрос — с какими трудностями встретится Армия обороны Израиля на пути устранения угрозы, исходящей для еврейского государства из сектора Газа?

Численный состав формирований ХАМАС (по разным и весьма приблизительным оценкам) составляет от 12 тыс. и более боевиков, организованных в бригады по территориальному принципу.

Бойцы и командиры бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» вооружены легким стрелковым оружием, ручными противотанковыми гранатометами, противотанковыми ракетными комплексами (до «Корнета» включительно), 82-мм и 120-мм минометами, ПЗРК, зенитно-пулеметными установками калибра 12,7 и 14,5 мм (ряд из них размещен на автошасси), установками залпового огня, разнообразными инженерными боеприпасами.

Есть все основания полагать, что формирования ХАМАС в предстоящих боевых действиях будут широко применять разнообразные минно-взрывные заграждения (как противотанковые, так и противопехотные), использовать джихад-мобили и смертников с поясами шахидов.

По официальным оценкам (на 2014 год), на территории сектора Газа проживает 1 760 037 человек. По оценке ЦРУ США, численность населения сектора на июль 2020 года — 1 918 221 человек (по другим данным, 2 047 969 чел.). Плотность населения составляет соответственно от 4890 до 5328 чел./кв. км. Сектор Газа занимает 3-е место в мире по густонаселенности, то есть боевые действия будут однозначно вестись в условиях плотной городской застройки.

Как ранее подчеркивала «Газета.Ru», большой город — это самое лучшее поле боя для слабой и менее технически продвинутой стороны вооруженного конфликта. В мегаполисе можно не только сосредоточить группировку в тысячи и даже десятки тысяч бойцов, но и укрыть ее от превосходящей огневой мощи противника, а также длительно снабжать материальными средствами и восполнять потери в людях и технике. Ни горы, ни леса, ни джунгли сегодня такой возможности не предоставляют.

Городская среда помогает обороняющимся, замедляет движение атакующих, позволяет разместить рекордное количество бойцов на единицу площади, компенсирует отставание в силах и технологиях.

Пока нет ни одного примера, когда бы город был полностью очищен от мирного населения, и только после этого противники по-рыцарски в нем сражались.

Практически во всех случаях население в городах оставалось, и его было существенно больше, чем комбатантов. Помимо всего прочего, большой современный город изолировать невозможно. Изоляция крайне необходима, но достичь ее в ряде случаев было сложно.

Отношение местных жителей крайне критично для общего успеха операции. Дружественное население представляет собой ценный ресурс как для наступающей стороны, так и для обороняющейся. Для последней местные жители — не просто живой щит. Дружественное население выполняет множество задач тылового и даже технического обеспечения, на которые пришлось бы отвлекать бойцов — от доставки материальных средств, несложного ремонта вооружения и до ухода за ранеными.

Характерной чертой обороны формирований ХАМАС в секторе Газа будет массированное использование подземных укрытий. Для их сооружения используется даже специализированная туннелепроходческая техника. На Ближнем Востоке грунт, как правило, достаточно мягкий и глинистый, он не осыпается, поэтому подземные ходы самого разного назначения сооружаются ударными темпами и в большом количестве.

В результате там, где противник готовился к обороне длительное время, создаются настоящие подземные города и улицы, по которым передвигаются даже автомобили.

Это позволит формированиям ХАМАС минимизировать потери от артиллерийского огня и авиации, и быстро маневрировать силами и средствами.

В городских боях можно ожидать массового применения управляемых фугасов, скрытых дневных и ночных камер видеонаблюдения, автомобилей с дистанционным управлением, массового использования дешевых мультикоптеров для разведывательных и ударных задач.

Практика показала — хорошего решения по штурму городов пока так и не наработано. Даже массовое применение беспилотников и высокоточного оружия легкой победы наступающей стороне не обеспечивают. Штурм по-прежнему требует кровопролитных ближних боев.

Успех операции, задуманной Армией обороны Израиля, будет зависеть исключительно от решимости военно-политического руководства страны.

Полумерами в городских боях не добиться ничего. Поэтому для Израиля вопрос стоит так — или огневыми ударами сносить городские постройки с засевшими в них террористами до уровня подземной канализации, или же, несмотря на большие затраты материальных средств, времени, возможные санитарные и безвозвратные потери среди личного состава, вооружения и военной техники очередная операция закончится так же, как и предыдущая — «Литой свинец». То есть, по большому счету, ничем.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).