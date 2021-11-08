|
Армия пока наблюдает: Шойгу сделал предупреждение Вашингтону
08 ноября 2021, 09:35 • 294 • Политика
Глава Минобороны России Сергей Шойгу сделал предупреждение в адрес официального Вашингтона, направляющего военные корабли США в акваторию Чёрного моря. По словам министра, наша армия пока наблюдает, но в любой момент готова к жёсткому ответу.
В эфире телеканала "Россия 1" Сергей Шойгу заявил о том, что нахождение американских кораблей в акватории Чёрного моря является проверкой обороноспособности южных границ России. Власти и армия России это прекрасно понимают и не выпускают чужаков из вида.
Шойгу объяснил, что, как только чужой корабль заходит в Чёрное море, он сразу оказывается под пристальным наблюдением и под сопровождением нашей армии.
"Мы наблюдаем, мы сопровождаем и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации" – сказал Шойгу, приведя в пример недавний инцидент с британским судном и отметил, что министерство не должно допускать таких вещей.
Подпишитесь на нас
294
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 ноября 2021, 03:00
|
06 ноября 2021, 06:15
|
03 ноября 2021, 09:55
|
06 ноября 2021, 19:05
|
01 ноября 2021, 10:05
|
02 ноября 2021, 12:55
|
04 ноября 2021, 08:45