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Армия пока наблюдает: Шойгу сделал предупреждение Вашингтону

08 ноября 2021, 09:35  •  294 • Политика
Глава Минобороны России Сергей Шойгу сделал предупреждение в адрес официального Вашингтона, направляющего военные корабли США в акваторию Чёрного моря. По словам министра, наша армия пока наблюдает, но в любой момент готова к жёсткому ответу.
В эфире телеканала "Россия 1" Сергей Шойгу заявил о том, что нахождение американских кораблей в акватории Чёрного моря является проверкой обороноспособности южных границ России. Власти и армия России это прекрасно понимают и не выпускают чужаков из вида.
Шойгу объяснил, что, как только чужой корабль заходит в Чёрное море, он сразу оказывается под пристальным наблюдением и под сопровождением нашей армии.
"Мы наблюдаем, мы сопровождаем и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации" – сказал Шойгу, приведя в пример недавний инцидент с британским судном и отметил, что министерство не должно допускать таких вещей.

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