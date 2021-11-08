Армия пока наблюдает: Шойгу сделал предупреждение Вашингтону

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сделал предупреждение в адрес официального Вашингтона, направляющего военные корабли США в акваторию Чёрного моря. По словам министра, наша армия пока наблюдает, но в любой момент готова к жёсткому ответу.

В эфире телеканала "Россия 1" Сергей Шойгу заявил о том, что нахождение американских кораблей в акватории Чёрного моря является проверкой обороноспособности южных границ России. Власти и армия России это прекрасно понимают и не выпускают чужаков из вида.

Шойгу объяснил, что, как только чужой корабль заходит в Чёрное море, он сразу оказывается под пристальным наблюдением и под сопровождением нашей армии.

"Мы наблюдаем, мы сопровождаем и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации" – сказал Шойгу, приведя в пример недавний инцидент с британским судном и отметил, что министерство не должно допускать таких вещей.