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Армия по заказу: ЧВК выводят из серой зоны

17 января 2018, 22:54  •  151 • Война
В Госдуму в течение месяца планируются внесение законопроекта о легализации деятельности частных военных компаний (ЧВК). Документ предполагает регламентацию деятельность ЧВК и закрепление социальных гарантий для их сотрудников. Аналогичные проекты уже вносились в Госдуму дважды, но не были приняты. Сирийский конфликт показал, что ЧВК эффективны и востребованы, поэтому в этот раз документ имеет некоторые шансы на принятие, считают эксперты.
На рассмотрение нижней палаты Федерального собрания планируется внесение законопроекта о легализации деятельности частных военных компаний (ЧВК). Об этом сообщил телеканалу RT первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов. Как пояснил депутат, проект закона будет представлен в течение месяца.
«Ситуация в Сирии показала актуальность частных военных компаний — они отлично подходят для применения в подобных локальных конфликтах. Закон позволит привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом, к защите суверенитета союзнических государств от внешней агрессии. А также к защите разных объектов, включая месторождения нефти и газа, железные дороги», — рассказал Емельянов.
В документе будет прописано само понятие частной военной компании, а также задачи ЧВК, виды их работ и услуг. По словам Емельянова, проект закона содержит в себе социальные гарантии для россиян, работающих на ЧВК в России и других странах.
Законопроект также предполагает ряд ограничительных мер для ЧВК. Как ожидается, им будет запрещено нарушать суверенитет государств и изменять их границы, свергать законные органы власти, вести подрывную деятельность, разрабатывать, покупать или хранить оружие массового поражения. Деятельность ЧВК, по мнению Емельянова, должна лицензироваться профильными ведомствами.
С тем, что деятельность ЧВК нуждается в законодательном урегулировании, также согласны в «Единой России». «Необходимо определиться — либо мы запрещаем деятельность подобных структур в России, тогда ее полностью пресекаем, либо, если такие компании действуют, их деятельность должна быть введена в законодательное русло», — заявил «Интерфаксу» первый замруководителя, глава экспертно-консультативного совета думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, отметив, что «полулегальное существование» ЧВК «слишком опасно».
Как рассказал Емельянов, внести в Госдуму соответствующий законопроект депутатов подтолкнули слова главы российского МИДа Сергея Лаврова. 15 января министр заявил о необходимости правовой защиты для тех, кто работает в ЧВК, отметив, что практика создания таких компаний «распространяется со стороны многих государств мира».
В частности, Лавров вспомнил американскую ЧВК Blackwater, которую в конце 1990-х годов основал бывший офицер военно-морского спецназа США Эрик Принс. Ее сотрудники принимали участи в войнах в Ираке и Афганистане. В 2009 году подвергавшуюся острой критике американских правозащитников ЧВК постиг ребрендинг и переименование в Academy.
Глава МИД РФ также добавил, что местонахождение россиян Григоря Цуркану и Романа Заболотного, попавших в минувшем сентябре в плен к боевикам запрещенного в России «Исламского государства», неизвестно. В Минобороны заявляли, что они не являются российскими военнослужащими. По данным активистов группы блогеров-расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), оба россиянина являются бойцами несуществующей де-юре «ЧВК Вагнера», участвующей в сирийском конфликте на стороне правительственных сил.
В международном праве вокруг деятельности ЧВК образовалась «серая зона». Они не подпадают под действие Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников 1989 года, а регулирующие их деятельность «Документ Монтрё» 2008 года (Россия его не подписала) и Международный кодекс поведения частных военных компаний (2010 года) носят лишь рекомендательный характер.
Американские дроны в Сирии проверяли Россию на прочность
На территории России деятельность ЧВК также никак не регламентируется, хотя формально в Уголовном кодексе содержится статья 359 о наемничестве. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания в стране ЧВК еще в 2012 году.
Тогда он заявил, что ЧВК могут стать «инструментом реализации национальных интересов без прямого участия государства».
С тех пор законопроекты о легализации их деятельности вносились в Госдуму два раза, в 2014 и 2016 годах, однако так и не были приняты.
Сейчас документ может быть внесен в Госдуму в третий раз, и есть все основания полагать, что в этот раз успешно, считает председатель Военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин. «Эти основания подтверждены опытом работы таких организаций, в частности, в сирийском конфликте», — пояснил он «Газете.Ru».
«Правового статуса у ЧВК на территории РФ нет, но востребованность в них есть, поэтому нужно каким-то образом получать легальный статус. ЧВК показали свою эффективность в участии в боевых действиях. В странах, где такие организации действительно есть, например, в США, они уже не один год показывают свою эффективность в вооруженных конфликтах», — считает Тригнин.
Он также добавил, что привлечение ЧВК для участия в вооруженном конфликте за пределами РФ позволяет «не бросать тень на то, что государство отстаивает какие-то свои интересы». «Если ЧВК эффективно решает поставленные боевые задачи, то это даже лучше, чем военнослужащие. Где-то лучше, чтобы военнослужащие не участвовали, а участвовали ЧВК», — объяснил собеседник «Газеты.Ru».
Дубина «безродной» войны
По мнению Тригнина, идея легализации деятельности ЧВК в России — это позитивный шаг, потому что люди, работающие в таких организациях переходят в правовое поле.
«Сейчас они мало того, что рискуют своей жизнью, они еще и рискуют своей свободой, потому что, не находясь в правовом поле, они могут попасть под ответственность в том числе и на территории РФ», — говорит он.
«Во-вторых, любая военная деятельность должна быть регламентирована, проверяться какими-то контролирующими организациями. Есть лицензирующий орган, который может провести проверку соблюдения этих лицензионных требований, в которые также может входить охрана здоровья, охрана жизни, осуществление гарантий в отношении тех граждан, которые являются наемными работниками», — резюмировал адвокат.
Руководитель ЧВК «РСБ-Групп» Олег Криницын также позитивно оценивает идею законопроекта, однако убежден, что если его будут писать непрофессионалы, то он будет «несовершенен». «В целом закон, регламентирующий социальную защищенность людей, которые, не будучи в погонах, трудятся, рискуют и умирают иногда за деньги, но в интересах России, быть должен», — заявил он в разговоре с «Газетой.Ru».

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