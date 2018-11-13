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Армия обороны Израиля показала на видео, как разбомбила разведку ХАМАС рядом с палестинской школой

13 ноября 2018, 09:54  •  76 • Политика
Видеозапись уничтожения штаб-квартиры военной разведки ХАМАС ударом с воздуха появилась в твиттере Армии обороны Израиля. Бомбы упали совсем рядом с палестинской школой.
Израильская авиация при поддержке артиллерии бомбила сектор Газы с обеда понедельника и до утра вторника, 13 ноября. Военное командование Израиля заявило, что таким образом был дан ответ на ракетный обстрел с палестинской стороны, который в свою очередь начался после рейда израильского спецназа в сектор Газа и убийства видного командира ХАМАС.
В комментарии к видео говорится, что удар по штаб-квартире военной разведки движения был нанесен в ответ на 300 ракет, которые были запущены по Израилю из Газы. Как утверждается, на уничтоженном объекте палестинские оперативники собирали информацию для нападений для израильтян. «ХАМАС намеренно разместил свой штаб рядом со школой», - отмечается в заявлении.
Палестинский лидер Махмуд Аббас уже призвал международное сообщество вмешаться в ситуацию, возникшую в регионе. Он заявил, что Израиль под предлогом отражения атак начал полномасштабную военную операцию в секторе Газа.
На инцидент уже отреагировал МИД Российской Федерации, призвавший обе стороны прекратить огонь и восстановить режим перемирия.
Напомним, новый виток конфликта в регионе связан с провокационным решением президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Сразу после этого в секторе Газа начались акции протеста, которые израильские военные жестко подавляли. Это только усугубило проблему, а район превратился в самое настоящее поле боя. Жертвами противостояния за последние месяцы стали десятки человек.
Тель-Авив и его американские партнеры стремятся всеми силами помешать затянувшемуся процессу признания независимости Палестины. Как ранее объяснил Царьграду политолог Михаил Тильман, палестинская сторона пока не в состоянии предоставить твердые гарантии безопасности Израилю, поэтому конфликт может затянуться на десятилетия.
We struck Hamas’ military intelligence HQ in response to the 300+ rockets that terrorists in #Gaza fired at #Israel.
This is where Hamas' intelligence operatives gathered information to launch attacks on Israelis.
Hamas intentionally established their HQ next to a school. pic.twitter.com/nuHoLmlcD9
— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.

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