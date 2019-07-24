«Армия мирового уровня»: как Китай намерен наращивать свой военный потенциал

В Китае вышла «Белая книга» — документ, посвящённый военной стратегии КНР. Там подчёркивается, что Пекин не стремится к мировому лидерству, военной экспансии или созданию зон собственного влияния, но готовится к середине века превратить свои Вооружённые силы в армию «мирового уровня». Кроме того, Китай намерен сотрудничать с Вашингтоном, несмотря на все противоречия, но особо тесное партнёрство у Пекина складывается с Москвой. При этом Китай стал единственной ядерной державой, которая включила в свою оборонную доктрину призыв отказаться от ядерных арсеналов.

Канцелярия по делам печати Госсовета КНР 24 июля обнародовала новую редакцию оборонной стратегии республики. Документ носит название «Белая книга по национальной обороне Китая в новую эпоху».

Первая «Белая книга» была опубликована Пекином в 1998 году, в документе разъяснялись взгляды республики на вопросы международной и национальной безопасности. Впоследствии стратегия обновлялась с интервалом в два или в четыре года. Предыдущая редакция «Белой книги» была опубликована в 2015-м.

В новом документе говорится, что Китай никогда не будет стремиться к мировой гегемонии, экспансии или формированию сфер влияния за пределами своих границ.

Отмечается, что за 70 лет, прошедших с основания республики, Пекин ни разу не начинал военных конфликтов, а китайский народ всегда выступает за мир.

Сегодня КНР призывает к партнёрству в сфере безопасности, а не к формированию военных блоков, и стремится к поддержанию глобальной стабильности. В рамках этой стратегии Китай «играет конструктивную роль» в урегулировании острых региональных проблем, таких как ситуация на Корейском полуострове, иранский ядерный вопрос и конфликт в Сирии, говорится в документе.

Армия мирового уровня

Значительная часть «Белой книги» посвящена структурным реформам китайских Вооружённых сил. К 2035 году должна в общих чертах завершиться модернизация организационной структуры, вооружений, оснащения и военной теории армии. К середине века планируется «превратить Вооружённые силы Китая в армию мирового уровня».

По мнению директора Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александра Лукина, власти КНР ставят безусловно выполнимые задачи.

«КНР аккумулировала большие финансовые ресурсы, и сегодня они могут быть использованы для преобразования вооружённых сил», — отметил эксперт в комментарии RT.

При этом за последние десятилетия Пекин значительно снизил свои расходы на оборону в пропорциональном значении к национальному ВВП и государственному бюджету, но увеличил в абсолютном значении, отмечается в «Белой книге».

«С начала проведения политики реформ и открытости Китай увеличил свои оборонные расходы, перейдя от поддержания самодостаточности к умеренному росту. В целом оборонные расходы увеличиваются параллельно с ростом экономики страны и бюджетных ассигнований», — отмечают авторы «Белой книги».

Как уточняется в документе, расходы на оборону в процентах от ВВП снизились с пикового значения в 5,43% в 1979 году до 1,26% в 2017 году. Сегодня Китай занимает шестое место в мире по оборонным расходам по отношению к ВВП (после США, России, Индии, Великобритании и Франции) и второе место в мире по расходам в абсолютном значении.

В документе названы ключевые цели КНР в сфере национальной обороны. Это сдерживание любой агрессии, обеспечение безопасности населения и социальной стабильности, защита территориальной целостности, морских и космических интересов КНР.

Кроме того, в документе подчёркивается необходимость противостояния тайваньскому и тибетскому сепаратизму, а также ликвидации движения за создание Восточного Туркестана на территории Синьцзян-Уйгурской автономии. Сообщается, что с 2014 года Народная вооружённая полиция Китая приняла участие в ликвидации 1588 террористических группировок и аресте свыше 12 тыс. террористов на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Последствия теракта на северо-западе Китая в районе Синьцзян

AFP

Напомним, этот регион населён этническими уйгурами, среди которых сильны сепаратистские настроения. Конфликт проходит не только по исторической и этнической линиям, но и по религиозной — большинство уйгуров исповедуют ислам.

По мнению Александра Лукина, руководство КНР неслучайно уделяет такое большое внимание вопросу борьбы с терроризмом: эта проблема в последние годы стала актуальна во всём мире.

«Угроза растёт, поэтому Китай принимает разные меры в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Нужно отметить, что исламский терроризм является проблемой не только Китая, но и всего региона», — пояснил эксперт.

На основе принципа взаимного уважения

Отдельно в документе упоминаются интересы КНР в Южно-Китайском море. Авторы «Белой книги» напоминают о правах КНР на спорные острова в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

Напомним, архипелаги Спратли (Наньша) и Сенкаку (Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между целым рядом стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай. В последние годы в этот спор активно вмешиваются Соединённые Штаты, которые пытаются вытеснить отсюда китайские силы под предлогом защиты свободы судоходства.

Корабли ВМФ США в Южно-Китайском море

© U.S. Navy

Отношения Китая и США заметно накалились в последнее время — в обновленной редакции американской оборонной стратегии Пентагона КНР оказалась в числе ключевых противников Америки. Однако Пекин не спешит делать симметричные заявления. Хотя в «Белой книге» говорится о том, что Вашингтон своими действиями провоцирует напряжённую конкуренцию в мире, китайская сторона придерживается принципа «взаимного уважения» в отношениях с американскими партнёрами и даже стремится к военному сотрудничеству с Вашингтоном.

«Китай практикует активный и грамотный подход к военным отношениям с США, придерживаясь принципов избегания конфликтов и конфронтации, а также взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества», — отмечается в документе.

Говоря о причинах сдержанности Пекина по отношению к США, эксперты подчёркивают, что речь не идёт о неготовности отстаивать свои интересы.

«В Китае не торопятся называть США противником, готовы сотрудничать с ними, но при этом постоянно стремятся обойти их по всем направлениям», — пояснил в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

В свою очередь, Александр Лукин считает, что Китай всё же пока недостаточно силён, чтобы открыто противостоять Соединённым Штатам.

«Кроме того, китайские лидеры, которые более разумны, чем американские, понимают, что такое противостояние приведёт к серьёзным экономическим и политическим последствиям», — объяснил эксперт.

Особенно тесное партнёрство сложилось у Пекина с Москвой. Как отмечается в документе, российско-китайские военные отношения продолжают развиваться на высоком уровне, играя важную роль в поддержании глобальной стратегической стабильности.

Выступая 24 июля на пресс-конференции, официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что Россия и Китай вступили в новую эпоху отношений, страны сотрудничают в разработке военного оборудования, борьбе с терроризмом и других направлениях.

«Мы будем углублять наше сотрудничество и таким образом внесём наш вклад в поддержание глобального мира, баланса международной безопасности и стабильности», — подчеркнул У Цянь.

Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь

© Sun Zhiying/eng.mod.gov.cn

Как пояснил Андрей Кошкин, хотя российско-китайское сотрудничество имеет долгую историю, стимулом для особого сближения стран стало санкционное давление Запада на Россию.

«Пекин всегда был открыт для Москвы, и в результате странам удалось развить активное взаимодействие по всем направлениям, включая оборонное», — отметил эксперт.

«Полный и окончательный запрет»

В «Белой книге» затрагиваются и такие актуальные вопросы, как кибербезопасность и ядерное разоружение. Сегодня Вооружённые силы Китая заняты наращиванием своих возможностей в киберпространстве и работают над средствами киберзащиты, усиливая оборону «кибернетических границ» от внешних вторжений, отмечается в документе. Вместе с тем власти Китая выступают за уничтожение ядерных арсеналов во всём мире.

«Китай выступает за полный запрет и уничтожение ядерного оружия, не собирается участвовать в гонке вооружений ни с одной страной и будет поддерживать свой ядерный потенциал на минимальном уровне, отвечающем нуждам государственной безопасности», — говорится в «Белой книге».

Reuters

© Damir Sagolj

По мнению экспертов, у призыва КНР к тотальному ядерному разоружению есть вполне прагматичные основания. Тот ядерный арсенал, которым располагает сегодня Пекин, уступает арсеналам России, США и Франции. При этом Поднебесная имеет крупнейшую в мире армию — её численность составляет 2 млн военнослужащих. Для сравнения, американские войска насчитывают только около 1,3 млн человек. Поэтому ликвидация странами ядерного оружия была бы на руку КНР.

«Мотив простой: если все страны ядерного клуба откажутся от ядерного оружия, китайские Вооружённые силы станут самыми мощными в мире», — сделал вывод Александр Лукин.