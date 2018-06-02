Армия Лихтенштейна. Букет одуванчиков с запахом нацизма • 118 • Аналитика



Сам Лихтенштейн обязан своим рождением в качестве хоть какого-то субъекта европейской политики (хоть пятого подползающего, но всё-таки субъекта) исключительно карьерным аппетитам одной тщеславной семейки. Австрийский род Лихтенштейнов, который, как и любой род Европы, укоренялся, богател и жаждал власти, давно мечтал усадить пятую точку одного из своих отпрысков в кресло Рейхстага Священной Римской империи. Но вот незадача: чтобы согреть вожделенное кресло, Лихтенштейны должны были владеть землями, сюзереном которых был непосредственно император.





Замок Лихтенштейнов в Вадуце





На горизонте 17 века, как раз на руку австрийским дельцам, замелькали два крошечных феода – Вадуц и Шелленберг. За предыдущие заслуги владельцы этих двух огородов добились присвоения этим землям статуса имперского графства. Потом их дела пошли неважно, и они решили пустить часть феодов с молотка. Прозорливый тогдашний глава семейства Лихтенштейнов Ханс-Адам I прикупил сначала в 1699 году феод Шелленберг, а спустя 13 лет и второй «кусочек» — Вадуц. Так что гордое независимое микрогосударство вполне можно именовать загородной дачей семейки феодалов или же вовсе своеобразной взяткой, данной с целью занять высокий пост.





Ханс-Адам I



Так бы и болтались два семейных огорода, если бы не ещё один член дома Лихтенштейнов – Антон Флориан. Антоша, служивший в императорском казначействе и вечно снующий при дворе, с помощью своего свата Евгения Савойского добился объединения двух феодов в княжество Лихтенштейн в 1719 году, а самого Флориана император Карл VI признавал князем Лихтенштейна с определёнными свободами и относительным суверенитетом.



Несмотря на головокружительные кульбиты европейской истории, объединённое дачное владение, названное в честь купивших участок граждан, в составе Священной Римской империи существовало аж до 1806 года. Правда, с 1799 года этот статус был чисто номинальным, т.к. княжество оккупировали французы. Князьям Лихтенштейна в это время было не до огородничества – началась делёжка европейского «шведского стола».



Главы рода Лихтенштейнов сменяли друг друга, а некоторые становились ими неоднократно за свою жизнь. И вот на роль официального «пахана» взошёл Иоганн I, и он как раз стал последним князем Лихтенштейна, номинально правившим им в составе Римской империи. Империя дробилась, одни боялись величия других, другие могущества третьих, а все вместе дрожали от мощи Наполеона. Часть Германии уже была оккупирована французами, а на стороне корсиканского чудовища уже сражались граждане империи из Бадена, Баварии и т.д. Империя, элита которой держалась за свои владения и титулы, а не за единство, в итоге рухнула.





Карта Европы 1700 года



Несмотря на различные исторические бури и участие в войне против Наполеона, Иоганн I оставался правителем Лихтенштейна, правда, титул его некоторое время был регентским, а сам Лихтенштейн входил в марионеточный Рейнский союз. Пользуясь удобным случаем, сложившимся в военно-политической обстановке, Лихтенштейн выскочил из союза в 1813 году, в следующем году Иоганна I первый снова стал князем, а ещё через год Лихтенштейн вошёл в Германский союз.



Не прошло и полвека, как Германский союз пошёл по тем же граблям, что и Священная Римская империя. Внутренние распри на фоне конфедеративного устройства, поднятие национализма, череда революций в субъектах конфедерации, голод и война предопределили закат союза. В 1866 году Пруссия решила взять ситуацию в свои руки – разразилась война между Пруссией, Италией и целого ряда герцогств с одной стороны и номинальным Германским союзом, Австрией, различных королевств и герцогств с другой стороны. На страже самых важных секретов. День создания правительственной связи



Лихтенштейн выступил на стороне Австрии. Гордый дачный посёлок одной семейки отправил в жерло войны целых 80 бойцов. В битвах этот пионерский отряд не участвовал от слова «совсем». Более того, когда Австрия продула войну, бравые ветераны долгой прогулки по окрестностям побрели до дому, не потеряв ни одного человека. Более того, они привели с собой друга. Встретив на прогулке то ли итальянца, то ли австрийца, они так воспылали дружескими чувствами к нему, что пригласили с собой. Не армия, а просто букет одуванчиков. Как любят говорить, это мило…



В 1868 году «армию» распустили, и около сотни мужиков разбежались по домам. С этого же года Лихтенштейн объявил о своём нейтралитете и суверенности. Так и жил Лихтенштейн, периодически греясь в лучах Австро-Венгрии, а после проигрыша последней в Первой мировой войне — в лоне Швейцарии.





Франц Иосиф II — милый дедуля



Вторую мировую войну княжество Лихтенштейн застало при правлении 33-летнего Франца Иосифа II. Пока глава семейки дудел в дуду нейтралитета и внутренней сплочённости (большая беда — сплотить 11 тыс. обывателей), сама княжеская семейка с выгодой для себя скупала имущество уничтоженных нацистами евреев. Т.е. имела тесные связи взаимовыгодные связи с нацистами, ибо мне не встречалось упоминание о нацистских комиссионках – все связи подобного рода были личными, и все участники этих «деловых» отношений были в курсе, откуда такие богатства и древности потекли в закрома рейха. Словно такой «милой» детали было мало, так болтовня о нейтралитете особо не тронула сердца граждан княжества.



В итоге в войска СС вступила почти сотня верноподданных Франца Иосифа II. Много ли это? Вроде нет. Но это составляло почти 1% от всего населения Лихтенштейна. Откуда же у скромных жителей «милого» вроде бы независимого европейского закутка появилась такая мания привести «новый европорядок» инакомыслящим «варварам»? Вопрос риторический.



Нужна ли защита нашим детям

Послевоенная полиция Лихтенштейна



Но как только «новый европейский порядок» начал искать щель, в которую можно заползти подальше от этих самых «варваров», главы Лихтенштейна сделали очередной кульбит. Рассчитывая выслужиться перед Западом в будущей схватке с Союзом, а, возможно, напрямую по указке из США (княжество всегда грелось у чужого камина), Лихтенштейн принял и предоставил убежище иудам из батальона «Руссланд». Т.е. из той самой 1-й русской национальной армии Бориса Смысловского, занимавшейся, по сути, уничтожением наших с вами соотечественников в надежде получить гауляйтерские права на некогда свой же народ. К тому времени недобитых врагов народа осталось 462 штуки. Видимо, весьма ценных штуки, т.к. разведка и диверсия тоже входили в обязанности гитлеровской прислуги.



Вскоре эти граждане, которых Лихтенштейн выдавать отказался наотрез, начали разбегаться, как крысы. Принято считать, что большая часть крысиной стаи рванула в Аргентину, но, по моему скромному мнению, если их вертлявые хвостики и появились в районе Буэнос-Айреса, то только проездом, по крайней мере особо ценные кадры вряд ли там задержались. А вот судьба эсэсовских добровольцев из тихого Лихтенштейна после войны как-то не афишировалась.



Стреляющая американская дипломатия

Ханс-Адам II



Сейчас официальной армии у Лихтенштейна нет, только силы правопорядка в количестве 120 человек. Главой карликового государства является по-прежнему князь, сейчас правит сынок Франца Иосифа II – Ханс-Адам II. Идиллия современного княжества подчёркивается идиллией самой княжеской семьи. Ханс-Адам и его отпрыски позиционируют себя ценителями и благодетелями искусства, наук и предпринимательства. И опять перед нами уже знакомый букет одуванчиков. При этом из официальной исторической позиции княжеского дома связи с нацистами тщательно вымараны. И папаня нынешнего князя чист аки агнец Божий.





Ханс-Адам II — высокий ценитель прекрасного (фото с официального сайта княжеской семьи)



Это подчёркивает даже не тот факт, что против Союза воевала вся Европа, у которой нет-нет да всплывёт генетическая память поучить, а заодно и пограбить «варваров», кем бы они ни были. Это подчёркивает безмерный цинизм, лицемерие и до крайности короткую память, особенно когда очень надо. И рассчитывать на долю благодарности, честности в следовании букве каких бы то ни было договоров со стороны Европы можно только в горячечном бреду. Возможно, это наш великодержавный шовинизм или русская ироничность, но при словосочетании «армия Лихтенштейна» (Люксембурга, Андорры, Монако) нет-нет да кто-нибудь хохотнёт или, по крайней мере, улыбнётся. И есть с чего, но есть с чего и призадуматься.Сам Лихтенштейн обязан своим рождением в качестве хоть какого-то субъекта европейской политики (хоть пятого подползающего, но всё-таки субъекта) исключительно карьерным аппетитам одной тщеславной семейки. Австрийский род Лихтенштейнов, который, как и любой род Европы, укоренялся, богател и жаждал власти, давно мечтал усадить пятую точку одного из своих отпрысков в кресло Рейхстага Священной Римской империи. Но вот незадача: чтобы согреть вожделенное кресло, Лихтенштейны должны были владеть землями, сюзереном которых был непосредственно император.На горизонте 17 века, как раз на руку австрийским дельцам, замелькали два крошечных феода – Вадуц и Шелленберг. За предыдущие заслуги владельцы этих двух огородов добились присвоения этим землям статуса имперского графства. Потом их дела пошли неважно, и они решили пустить часть феодов с молотка. Прозорливый тогдашний глава семейства Лихтенштейнов Ханс-Адам I прикупил сначала в 1699 году феод Шелленберг, а спустя 13 лет и второй «кусочек» — Вадуц. Так что гордое независимое микрогосударство вполне можно именовать загородной дачей семейки феодалов или же вовсе своеобразной взяткой, данной с целью занять высокий пост.Так бы и болтались два семейных огорода, если бы не ещё один член дома Лихтенштейнов – Антон Флориан. Антоша, служивший в императорском казначействе и вечно снующий при дворе, с помощью своего свата Евгения Савойского добился объединения двух феодов в княжество Лихтенштейн в 1719 году, а самого Флориана император Карл VI признавал князем Лихтенштейна с определёнными свободами и относительным суверенитетом.Несмотря на головокружительные кульбиты европейской истории, объединённое дачное владение, названное в честь купивших участок граждан, в составе Священной Римской империи существовало аж до 1806 года. Правда, с 1799 года этот статус был чисто номинальным, т.к. княжество оккупировали французы. Князьям Лихтенштейна в это время было не до огородничества – началась делёжка европейского «шведского стола».Главы рода Лихтенштейнов сменяли друг друга, а некоторые становились ими неоднократно за свою жизнь. И вот на роль официального «пахана» взошёл Иоганн I, и он как раз стал последним князем Лихтенштейна, номинально правившим им в составе Римской империи. Империя дробилась, одни боялись величия других, другие могущества третьих, а все вместе дрожали от мощи Наполеона. Часть Германии уже была оккупирована французами, а на стороне корсиканского чудовища уже сражались граждане империи из Бадена, Баварии и т.д. Империя, элита которой держалась за свои владения и титулы, а не за единство, в итоге рухнула.Несмотря на различные исторические бури и участие в войне против Наполеона, Иоганн I оставался правителем Лихтенштейна, правда, титул его некоторое время был регентским, а сам Лихтенштейн входил в марионеточный Рейнский союз. Пользуясь удобным случаем, сложившимся в военно-политической обстановке, Лихтенштейн выскочил из союза в 1813 году, в следующем году Иоганна I первый снова стал князем, а ещё через год Лихтенштейн вошёл в Германский союз.Не прошло и полвека, как Германский союз пошёл по тем же граблям, что и Священная Римская империя. Внутренние распри на фоне конфедеративного устройства, поднятие национализма, череда революций в субъектах конфедерации, голод и война предопределили закат союза. В 1866 году Пруссия решила взять ситуацию в свои руки – разразилась война между Пруссией, Италией и целого ряда герцогств с одной стороны и номинальным Германским союзом, Австрией, различных королевств и герцогств с другой стороны.Лихтенштейн выступил на стороне Австрии. Гордый дачный посёлок одной семейки отправил в жерло войны целых 80 бойцов. В битвах этот пионерский отряд не участвовал от слова «совсем». Более того, когда Австрия продула войну, бравые ветераны долгой прогулки по окрестностям побрели до дому, не потеряв ни одного человека. Более того, они привели с собой друга. Встретив на прогулке то ли итальянца, то ли австрийца, они так воспылали дружескими чувствами к нему, что пригласили с собой. Не армия, а просто букет одуванчиков. Как любят говорить, это мило…В 1868 году «армию» распустили, и около сотни мужиков разбежались по домам. С этого же года Лихтенштейн объявил о своём нейтралитете и суверенности. Так и жил Лихтенштейн, периодически греясь в лучах Австро-Венгрии, а после проигрыша последней в Первой мировой войне — в лоне Швейцарии.Вторую мировую войну княжество Лихтенштейн застало при правлении 33-летнего Франца Иосифа II. Пока глава семейки дудел в дуду нейтралитета и внутренней сплочённости (большая беда — сплотить 11 тыс. обывателей), сама княжеская семейка с выгодой для себя скупала имущество уничтоженных нацистами евреев. Т.е. имела тесные связи взаимовыгодные связи с нацистами, ибо мне не встречалось упоминание о нацистских комиссионках – все связи подобного рода были личными, и все участники этих «деловых» отношений были в курсе, откуда такие богатства и древности потекли в закрома рейха. Словно такой «милой» детали было мало, так болтовня о нейтралитете особо не тронула сердца граждан княжества.В итоге в войска СС вступила почти сотня верноподданных Франца Иосифа II. Много ли это? Вроде нет. Но это составляло почти 1% от всего населения Лихтенштейна. Откуда же у скромных жителей «милого» вроде бы независимого европейского закутка появилась такая мания привести «новый европорядок» инакомыслящим «варварам»? Вопрос риторический.Но как только «новый европейский порядок» начал искать щель, в которую можно заползти подальше от этих самых «варваров», главы Лихтенштейна сделали очередной кульбит. Рассчитывая выслужиться перед Западом в будущей схватке с Союзом, а, возможно, напрямую по указке из США (княжество всегда грелось у чужого камина), Лихтенштейн принял и предоставил убежище иудам из батальона «Руссланд». Т.е. из той самой 1-й русской национальной армии Бориса Смысловского, занимавшейся, по сути, уничтожением наших с вами соотечественников в надежде получить гауляйтерские права на некогда свой же народ. К тому времени недобитых врагов народа осталось 462 штуки. Видимо, весьма ценных штуки, т.к. разведка и диверсия тоже входили в обязанности гитлеровской прислуги.Вскоре эти граждане, которых Лихтенштейн выдавать отказался наотрез, начали разбегаться, как крысы. Принято считать, что большая часть крысиной стаи рванула в Аргентину, но, по моему скромному мнению, если их вертлявые хвостики и появились в районе Буэнос-Айреса, то только проездом, по крайней мере особо ценные кадры вряд ли там задержались. А вот судьба эсэсовских добровольцев из тихого Лихтенштейна после войны как-то не афишировалась.Сейчас официальной армии у Лихтенштейна нет, только силы правопорядка в количестве 120 человек. Главой карликового государства является по-прежнему князь, сейчас правит сынок Франца Иосифа II – Ханс-Адам II. Идиллия современного княжества подчёркивается идиллией самой княжеской семьи. Ханс-Адам и его отпрыски позиционируют себя ценителями и благодетелями искусства, наук и предпринимательства. И опять перед нами уже знакомый букет одуванчиков. При этом из официальной исторической позиции княжеского дома связи с нацистами тщательно вымараны. И папаня нынешнего князя чист аки агнец Божий.Это подчёркивает даже не тот факт, что против Союза воевала вся Европа, у которой нет-нет да всплывёт генетическая память поучить, а заодно и пограбить «варваров», кем бы они ни были. Это подчёркивает безмерный цинизм, лицемерие и до крайности короткую память, особенно когда очень надо. И рассчитывать на долю благодарности, честности в следовании букве каких бы то ни было договоров со стороны Европы можно только в горячечном бреду. Автор: Восточный ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 118 Источник Похожие новости "Газпром" будет вечно должен "Нафтогазу" Первое серьёзное испытание для Москвы и Дамаска в анклавной войне и секрет железного спокойствия США Хайли лайкли. Скрипалей отравила Англия

Нужна ли защита нашим детям Началась торговая война США и Европы Блеф японского премьера утомил соотечественников Новости партнеров