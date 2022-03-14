Армия КНР направила к Тайваню 13 самолётов ВВС

Военно-воздушные силы (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) направлены к берегам Тайваня. Об этом сообщили в Минобороны острова.

Как уточнили в оборонном ведомстве, армия КНР направила 13 самолётов в связи с двухнедельными учениями резервистов, которые проходят на острове.

Ранее сообщалось, что жители Тайваня вышли на протесты и требуют воссоединения с материковым Китаем. Такое развитие событий предсказывали эксперты. В частности, доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков говорил, что Китай может провести спецоперацию.