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Армия КНР направила к Тайваню 13 самолётов ВВС
14 марта 2022, 17:25 • 482 • Политика
Военно-воздушные силы (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) направлены к берегам Тайваня. Об этом сообщили в Минобороны острова.
Как уточнили в оборонном ведомстве, армия КНР направила 13 самолётов в связи с двухнедельными учениями резервистов, которые проходят на острове.
Ранее сообщалось, что жители Тайваня вышли на протесты и требуют воссоединения с материковым Китаем. Такое развитие событий предсказывали эксперты. В частности, доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков говорил, что Китай может провести спецоперацию.
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