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Армия Китая заявила о необходимости "устрашить" ядерным оружием США и Россию

30 января 2018, 19:54  •  327 • Политика
С этой целью ядерный потенциал страны необходимо увеличить, считают китайские военные.
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) заявила о необходимости увеличить ядерный потенциал страны, чтобы устрашить Россию и США. Об этом говорится в докладе НОАК, опубликованном во вторник, 30 января, на ее сайте.
По мнению авторов документа, необходимы соответствующие военные разработки, чтобы обезопасить КНР от "ядерного шантажа других держав". Ни Вашингтон, ни Москва не отказываются от ядерного оружия, указывают авторы.
В течение следующих 30 лет США намерены потратить 1,2 триллиона долларов на подобные разработки, говорится в документе. Россия также начала модернизацию армии, чтобы увеличить долю передового вооружения к 2021 году до 90 процентов.
При этом Китай сохраняет приверженность принципу "неприменения первым", согласно которому ядерное оружие предполагается использовать лишь в случае, если страна подвергается агрессии, отмечают авторы документа.

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