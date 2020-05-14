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Армия Китая не сможет организовать танковое наступление на своих противников: о причинах

14 мая 2020, 16:55  •  186 • Аналитика

Фото: https://commons.wikimedia.org/Max Smith




На фоне многочисленных статей китайских СМИ о том, что танковые войска НОАК постоянно совершенствуются, возникают и некоторые вопросы.

Сегодня одна из основных ударных сил армии Китая на суше – 42,5-тонные танки Type96 в различных модификациях с нелицензионными копиями советских 125-мм пушек 2А46М (ZPT-98). Кроме того, танковые формирования оснащаются бронемашинами Type99 (основной боевой танк 3-го поколения), которые китайские средства массовой информации часто называют чуть ли не «лучшими в мире». Это 54-тонный танк, пушка у которого всё та же – нелицензионная копия советской.

По состоянию на 2019 год танков Type 99 в армии Поднебесной – около 900 (вместе с модификацией 99А), а танков Type 96 и Type 96A – около 2,5 тысяч. Всё вместе – внушительные силы. А есть ведь и другие версии оснащения танковых формирований вооружённых сил КНР.
Так в чём же вопрос? Если совершенствуются, то это их дело…

А вопрос в том, на каком, собственно, направлении Китай свои танки собирается применять? На каких направления мог бы организовать танковое наступление на противников?



Если учитывать современные обстоятельства, то для Китая основными противниками в регионе обозначаются Индия и Тайвань (ну если отбросить эту риторику «у нас противников нет, «один пояс, один путь» и всё в таком духе…). Даже если взять и допустить, что Китай их не рассматривает в качестве противников, то они его именно таковым рассматривают. Индийские заявления тому доказательства.

Итак, о направлениях.

Если допустить, что на границе с той же Индией пытаются сосредоточить относительно крупную группировку войск… Но сами фотографии, публикуемые НОАК, зачастую демонстрируют, что на этом направлении не то что формирование ударного танкового кулака, мягко говоря, проблематично – туда даже лишний килограмм снаряжения и боеприпасов перебросить нелегко. Гималаи. Высоты невероятные. В осенне-зимний сезон температуры низкие, а снежный покров такой, что под ним могут оказаться и пара танков, поставленных друг на друга.
На востоке – Тибетское нагорье с выходом на горную систему Каракорум. На секундочку, её высочайшая точка не многим уступает Эвересту – Чогори высотой 8614 м.



Чуть южнее – горный хребет Гангдисе (он же – Трансгималаи) шириной в центральной части под 300 км и высочайшей точкой – более 7100 м.

К юго-востоку – спорные территории района Аруначал-Прадеш (Южный Тибет) с его городами на высотах более 3 тыс. метров, перевалами и узкими коридорами на не меньших высотах.

Вряд ли у кого язык повернётся назвать все эти территории «удачным танковым направлением».

Можно было бы (чисто теоретически) рассмотреть вопрос десантирование туда бронемашин – тех, которые способны брать на борт транспортные самолёты. Но, во-первых, у вооружённых сил Китая, как говорится, «не всё так однозначно» с ВТА, во-вторых, причём здесь ОБТ, в-третьих, даже если какую-то бронетехнику в эти суровые районы как-то забросят, то с кем ей там воевать – с пастухами яков?..
Не менее бесполезным можно назвать гипотетический танковый «рывок» в сторону Тайваня.

Дойти до собственного побережья – это одно. А что дальше? Грузить танки на морской транспорт и преодолевать пролив. Для этого должна быть организована мощная огневая поддержка такой переправы – раз. Вряд ли таким образом можно «перегнать» достаточное количество танков в условиях «обычного» боя – два. Да и вряд ли Тайвань останется полностью без поддержки – три.

Выходит, даже с гипотетическими танковыми атаками в отношении региональных противников – у НОАК явные проблемы. Китай просто не сможет применить против них сотни и сотни своих танков - в силу банальной географии. Но есть же другие направления… Хотя о чём это… Там же одни сплошные союзники.

Потому хочется думать, что единственным вариантом применения «танковых армад» КНР в блокнотах китайских генералов является всё-таки внутренняя защита на случай какой-либо атаки со стороны противника. Для встречи агрессора, так сказать, у себя дома. А как иначе…
Володин Алексей

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