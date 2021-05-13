Армия Израиля готова к вторжению в сектор Газа: план войны готов

Армия Израиля представит Генштабу план наземной операции в секторе Газа. Армия уже перебросила к границе с сектором танки и десантные части.

Военные страны намерены представить план операции политическому руководству страны и командованию уже в четверг, 13 мая. Об этом заявил в ходе пресс-конференции представитель Армии обороны Израиля Хидаи Зильберман, сообщают местные СМИ. План операции представят в течение четверга Генеральному штабу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передаёт РБК.

Пока приказа о начале военной операции не поступало, подчеркнул представитель ЦАХАЛ. Однако войсковые подразделения уже заняли позиции в районах, граничащих с сектором.

Армия Израиля уже перебросила в последние дни бронетанковые части, десант и пехоту к границам сектора Газа.

С середины апреля между Палестиной и Израилем усилилось противостояние, происходят стычки с полицией, идет ракетный обстрел, погибло более 200 человек.

В России ранее призвали обе стороны конфликта воздержаться от атак на гражданские объекты. Как отмечали в МИД России, нападения на мирных жителей вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности недопустимы.