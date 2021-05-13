Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Встреча Байдена и Путина: окончательное "да" сопровождал скандал
Хазин увидел сигнал в речи Путина: "Времени у США осталось очень мало"
ВСУ против «Правого сектора»
"Зраду завезли, жирную такую": Генсек ООН "размазал" планы З...
Главная / Политика

Армия Израиля готова к вторжению в сектор Газа: план войны готов

13 мая 2021, 12:00  •  114 • Политика
Армия Израиля представит Генштабу план наземной операции в секторе Газа. Армия уже перебросила к границе с сектором танки и десантные части.
Военные страны намерены представить план операции политическому руководству страны и командованию уже в четверг, 13 мая. Об этом заявил в ходе пресс-конференции представитель Армии обороны Израиля Хидаи Зильберман, сообщают местные СМИ. План операции представят в течение четверга Генеральному штабу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передаёт РБК.
Пока приказа о начале военной операции не поступало, подчеркнул представитель ЦАХАЛ. Однако войсковые подразделения уже заняли позиции в районах, граничащих с сектором.
Армия Израиля уже перебросила в последние дни бронетанковые части, десант и пехоту к границам сектора Газа.
С середины апреля между Палестиной и Израилем усилилось противостояние, происходят стычки с полицией, идет ракетный обстрел, погибло более 200 человек.
В России ранее призвали обе стороны конфликта воздержаться от атак на гражданские объекты. Как отмечали в МИД России, нападения на мирных жителей вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности недопустимы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



114
Источник
Похожие новости
13 мая 2021, 04:40
В ЕС раскрыли "украинский план" России
13 мая 2021, 00:05
От погромов к линчеванию: Израильтяне толпами нападают на людей - видео
13 мая 2021, 04:40
Нетаньяху констатировал анархию в Израиле
13 мая 2021, 01:55
Политолог о "великой войне" за Иерусалим: "Солома горит жарко, но недолго"
13 мая 2021, 00:05
Что на самом деле сказал глава Палестины: Расшифровка эксперта
13 мая 2021, 08:20
У чиновников США обнаружили загадочные травмы головного мозга
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 мая 2021, 05:40
Германия обязалась построить "новый миропорядок": Сосновский показал забытый документ
07 мая 2021, 21:15
Призванный устрашать ВМФ России крейсер США "сдался" за несколько часов
09 мая 2021, 01:40
США нанесли "удар в спину" Украине
08 мая 2021, 11:55
"В стране беда": украинский депутат о сделке с США и унижении ветеранов
11 мая 2021, 06:50
ВСУ против «Правого сектора»
10 мая 2021, 06:05
На Донбассе «побратимы» из 93-й бригады уничтожили блокпост 128-й бригады ВСУ
09 мая 2021, 01:40
G7 вновь подтвердили легендарную шутку КВН о Путине: "А Володька..."
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.