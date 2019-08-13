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Армия Ирака: Мосул полностью освобожден от террористов

13 августа 2019, 02:09  •  70 • Политика
Город Мосул на севере Ирака полностью освобожден от боевиков террористической группировки "Исламское государство".
Армия Ирака заявила о полном освобождении города Мосул от террористов ИГИЛ (ИГ, "Исламское государство" - запрещена в России). В сообщении Sky News Arabia со ссылкой на представителя вооруженных сил говорится, террористы выбиты с северных территорий государства.
Сейчас в Мосуле продолжаются работы по разминированию территории. Какие именно объекты были заминированы террористами, пока не сообщается.
Город был занят боевиками в течение трех лет. Захватили Мосул в 2014 году. Только в 2016 году началась полномасштабная операция по освобождению кварталов. В том числе бывшая администрация США пыталась использовать операцию для придания "веса" своей политике.
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