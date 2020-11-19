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Армия и внешняя политика: белорусы указали Лукашенко путь на интеграцию с Россией

19 ноября 2020, 21:00  •  175 • Политика
Фото: AP/TASS
Минск призывают перестать болтать о суверенитете и продолжать при этом брать деньги у Москвы
Минску пора проявить политическую волю и начать реальный процесс интеграции Белоруссии с Россией, прежде всего нужно объединить армии и выступить одним фронтом на внешнеполитической арене. Об этом заявила зампредседателя белорусской Республиканской партии труда и справедливости Эльвира Мирсалимова.
Она отметила, что за последние годы уже выросло целое поколение граждан страны, которые не могут оценить взаимозависимость экономик обоих государств, поэтому воспринимают интеграцию как посягательство на суверенитет Белоруссии. А причина в том, что в Республике происходила накачка денег западными фондами, которые продвигали русофобскую политику.
В итоге в стране выкорчевывался русский язык, переписывалась история, запрещался Бессмертный полк под георгиевскими лентами, а молодежь росла на тезисах, что Москва "угрожает" и "вмешивается". При этом местные студенты даже не знают, что у них есть квоты на бесплатное обучение в российских вузах по линии Союзного государства, отметила политик.
"Реальное объединение России и Белоруссии должно начаться с военно-стратегического единства и солидарности в вопросах внешней политики. Другими словами, создаем единую армию с единым командованием", – сказала изданию News Front Мирсалимова.
Также она считает, что у Минска и Москвы должен быть единый подход по внешнеполитическому курсу, включая ситуацию вокруг Приднестровья, Донбасса, Нагорного Карабаха, Крыма, Сирии.
"Сфера интересов России является сферой интересов Белоруссии. И наоборот. Начинать нужно с этого", – подчеркнула политик.
По ее мнению, Республике крайне необходимо присоединиться к процессу экономического, технологического и интеллектуального развития, который заложен в основополагающую доктрину России. Она упрекнула белорусские власти в том, что они разглагольствуют на тему суверенитета и независимости именно от РФ, и в то же самое время продолжают получать от нее кредиты, дотации, льготы и доступ на российский рынок.
РПТС является одной из старейших партий Белоруссии, она была образована в 1993 году. Возглавляет движение военный летчик в запасе, уроженец Украины Василий Заднепряный.

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