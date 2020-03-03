Армия Грузии после 2008 года: были ли сделаны выводы • 37 • Аналитика

Не вдаваясь особо в анализ причин, по которым в августе 2008 года грузинская армия не просто потерпела поражение, а была сильно бита, стоит все-таки упомянуть о том, что очень злую шутку с теми, кто отдавал ей команды, тогда сыграла слепая вера во всемогущество стандартов НАТО и американских инструкторов. Определенные уроки в Тбилиси из всего случившегося вынесли. Вот только далеко не факт, что именно те, которые следовало бы.



По сути дела, тамошние вооруженные силы продолжают движение в направлении того же отказа от всего советского и создания максимального подобия маленьких, но гордых армий, которыми сегодня пытаются хвастать некоторые (не самые значительные) члены Североатлантического альянса. К примеру, большим достижением там считают такие вещи, как отмену «устаревших воинских званий советского образца», введение формы, отвечающей стандартам НАТО, и перевооружение все большего количества частей с наших «Калашниковых» на американские М4А1 и М4А3.







Впрочем, все это частности. Главное заключается в другом. Бесславно разгромленные в 2008 году военно-воздушные и военно-морские силы в Грузии решили попросту не восстанавливать. «Подарки» такой стоимости, как боевые самолеты или корабли, никто из военных партнеров с Запада делать Тбилиси не собирается, а своих силенок для их постройки нет и в помине. Так что единственное, что летает сегодня в грузинской армии, – это различные БПЛА. В основном израильские Hermes, Elbit Skylark и Aerostat, но поговаривают, что грузинские умельцы упорно пытаются создать и что-то свое в этой области и вроде бы года с 2010 у них получается. По слухам, где-то в ангарах прячутся даже «глубоко модернизированные» Су-25 в неизвестном количестве, но о возрождении ВВС даже речь не заходит.



Фактически единственным реальным родом войск в грузинской армии являются сегодня сухопутные силы. Пытаясь полностью копировать принятую в НАТО систему их комплектования и насыщения техникой, там пошли по пути создания унифицированных бригад, собираясь в перспективе полностью отказаться от деления их на танковые, механизированные и пехотные. Также в армейской структуре будут специализированные противотанковые, инженерные соединения и части ПВО. Вот последний пункт для грузин как раз является предметом гордости – лет пять назад им удалось-таки выпросить у Франции более-менее современные системы противовоздушной обороны, включая РЛС Ground Master GM403 и Ground Master GM2000, а также ЗРК MBDA MISTRAL ATLAS. Для борьбы с танками американцы Грузии, как и всем своим особо близким друзьям, выделили свои широко разрекламированные «Джавелины».



Серьезная «броня» в грузинской армии в основном представлена советскими образцами вроде Т-55 и Т-72, в различной степени «модернизированными», и украинскими «Оплотами». Впрочем, есть сведения и о нескольких немецких Leopard 2А6, но их прижимистые немцы разрешают выгонять из боксов только во время совместных учений. Более легкая бронетехника опять-таки представляет из себя советскую классику, от БМП-1 и БПМ-2 до БТР-70 и 80. Правда, в последние годы начато и форсированными темпами наращивается производство чисто грузинских бронемашин: «Дидгори» и «Лазика».



В общем и целом Грузия, тратящая на армию весьма солидные для не самой богатой страны деньги, разрывается между желанием создать вооруженные силы помощнее и собственными реальными возможностями. Да, там поняли, что глубоко заблуждались, веря в «маленькую, но профессиональную армию» — после того, как именно претендовавшие на подобное определение вояки были разгромлены абхазскими ополченцами и русскими призывниками. Руководство страны вынуждено увеличило срок обязательной воинской службы и даже вернуло в школы нечто вроде начальной военной подготовки. При этом Тбилиси все главные усилия направляет на как можно более тесную интеграцию с НАТО, открыв на своей территории постоянный тренировочный центр альянса, участвуя во всех его учениях и миссиях, куда только ни позовут.



В конечном итоге все военное строительство в Грузии сводится к созданию формирований и сил, единственной задачей которых, по сути дела, является «продержаться до прихода американцев». Вот только опыт 2008 года показывает, что они, скорее всего, не придут совсем. Так что Тбилиси хорошо бы усвоить именно этот, главный урок, и не пытаться более «реинтегрировать» военной силой тех, кто не желает жить под его правлением. Ну и, конечно, лучше не ссориться с соседями. Не вдаваясь особо в анализ причин, по которым в августе 2008 года грузинская армия не просто потерпела поражение, а была сильно бита, стоит все-таки упомянуть о том, что очень злую шутку с теми, кто отдавал ей команды, тогда сыграла слепая вера во всемогущество стандартов НАТО и американских инструкторов. Определенные уроки в Тбилиси из всего случившегося вынесли. Вот только далеко не факт, что именно те, которые следовало бы.По сути дела, тамошние вооруженные силы продолжают движение в направлении того же отказа от всего советского и создания максимального подобия маленьких, но гордых армий, которыми сегодня пытаются хвастать некоторые (не самые значительные) члены Североатлантического альянса. К примеру, большим достижением там считают такие вещи, как отмену «устаревших воинских званий советского образца», введение формы, отвечающей стандартам НАТО, и перевооружение все большего количества частей с наших «Калашниковых» на американские М4А1 и М4А3.Впрочем, все это частности. Главное заключается в другом. Бесславно разгромленные в 2008 году военно-воздушные и военно-морские силы в Грузии решили попросту не восстанавливать. «Подарки» такой стоимости, как боевые самолеты или корабли, никто из военных партнеров с Запада делать Тбилиси не собирается, а своих силенок для их постройки нет и в помине. Так что единственное, что летает сегодня в грузинской армии, – это различные БПЛА. В основном израильские Hermes, Elbit Skylark и Aerostat, но поговаривают, что грузинские умельцы упорно пытаются создать и что-то свое в этой области и вроде бы года с 2010 у них получается. По слухам, где-то в ангарах прячутся даже «глубоко модернизированные» Су-25 в неизвестном количестве, но о возрождении ВВС даже речь не заходит.Фактически единственным реальным родом войск в грузинской армии являются сегодня сухопутные силы. Пытаясь полностью копировать принятую в НАТО систему их комплектования и насыщения техникой, там пошли по пути создания унифицированных бригад, собираясь в перспективе полностью отказаться от деления их на танковые, механизированные и пехотные. Также в армейской структуре будут специализированные противотанковые, инженерные соединения и части ПВО. Вот последний пункт для грузин как раз является предметом гордости – лет пять назад им удалось-таки выпросить у Франции более-менее современные системы противовоздушной обороны, включая РЛС Ground Master GM403 и Ground Master GM2000, а также ЗРК MBDA MISTRAL ATLAS. Для борьбы с танками американцы Грузии, как и всем своим особо близким друзьям, выделили свои широко разрекламированные «Джавелины».Серьезная «броня» в грузинской армии в основном представлена советскими образцами вроде Т-55 и Т-72, в различной степени «модернизированными», и украинскими «Оплотами». Впрочем, есть сведения и о нескольких немецких Leopard 2А6, но их прижимистые немцы разрешают выгонять из боксов только во время совместных учений. Более легкая бронетехника опять-таки представляет из себя советскую классику, от БМП-1 и БПМ-2 до БТР-70 и 80. Правда, в последние годы начато и форсированными темпами наращивается производство чисто грузинских бронемашин: «Дидгори» и «Лазика».В общем и целом Грузия, тратящая на армию весьма солидные для не самой богатой страны деньги, разрывается между желанием создать вооруженные силы помощнее и собственными реальными возможностями. Да, там поняли, что глубоко заблуждались, веря в «маленькую, но профессиональную армию» — после того, как именно претендовавшие на подобное определение вояки были разгромлены абхазскими ополченцами и русскими призывниками. Руководство страны вынуждено увеличило срок обязательной воинской службы и даже вернуло в школы нечто вроде начальной военной подготовки. При этом Тбилиси все главные усилия направляет на как можно более тесную интеграцию с НАТО, открыв на своей территории постоянный тренировочный центр альянса, участвуя во всех его учениях и миссиях, куда только ни позовут.В конечном итоге все военное строительство в Грузии сводится к созданию формирований и сил, единственной задачей которых, по сути дела, является «продержаться до прихода американцев». Вот только опыт 2008 года показывает, что они, скорее всего, не придут совсем. Так что Тбилиси хорошо бы усвоить именно этот, главный урок, и не пытаться более «реинтегрировать» военной силой тех, кто не желает жить под его правлением. Ну и, конечно, лучше не ссориться с соседями. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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