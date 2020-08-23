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Армия даст отпор: в Минске предостерегли белорусов от беспорядков
23 августа 2020, 16:10 • 82 • Политика
Военные намерены предотвратить любые попытки осквернения священных мест
В воскресенье в Минске пройдет очередная протестная акция. Сейчас к центру города стягиваются толпы людей. Минобороны Белоруссии предупредило, что будет тщательно следить за акциями около памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне.
"Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства… сегодня организуются акции в этих священных местах",
– говорится в заявлении Минобороны Республики, передает БЕЛТА.
Министр обороны Виктор Хренин добавил, что страна потеряла каждого третьего гражданина в период войны. Поэтому, чтобы недопустить беспорядков у памятников, военные берут их под охрану. По словам главы ведомства, если протестующие нарушат спокойствие, то отпор им дадут уже не милиционеры, а армия.
Как передает телеграм-канал "Медуза", в центре города уже замечены военные, которые рассредоточились по территории вокруг достопримечательностей. Сегодня на проспекте Независимости должна пройти акция против власти. Как отмечает телеграм-канал РБК, у собравшихся периодически пропадает интернет.
Ранее "Утро.ру" писало о том, что Александра Лукашенко предупредили о возможной подготовке свержения власти в Белоруссии.
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