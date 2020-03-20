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Армия даст бой коронавирусу. Как в войсках России готовятся к отражению заразы

20 марта 2020, 13:00  •  49 • В России

Первые случаи заболевания коронавирусом уже диагностированы в армиях Украины, США, Германии… Воинский коллектив – как единый организм, отдельного каждого бойца не изолируешь. А в России ведь еще и весенний призыв на носу. Неделю назад начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий ТРИШКИН заверил, что оборонное ведомство готово к отражению эпидемии.

- Нами определен детальный алгоритм действий медперсонала при выявлении даже одного такого больного, - заверил Тришкин. - В том числе проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание, установления медицинского наблюдения за контактными лицами.

Военный медик заверил, что и в области профилактики российские войска, что называется, впереди планеты всей. В пятницу его слова подтвердил и министр обороны.

- В Российской армии случаев заболевания не зарегистрировано, - объявил Сергей Шойгу на коллегии Минобороны. - 12 марта создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения в Вооруженных Силах. Проводятся регулярные проверки учебных заведений, воинских частей и организаций Министерства обороны. Создан запас медицинских изделий, средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

Вместе с тем, Минобороны уже пришлось пойти на ряд ограничений:

- запрещены командировки военных делегаций за рубеж и приём иностранных представителей;

- приостановлены спортивные, культурно-досуговые и другие массовые мероприятия за пределами воинских частей воинских частей;

- ограничен выезд военнослужащих за пределы гарнизонов, а значит, увольнения теперь только по очень уважительной причине.

Весенний призыв решено пока не отменять. Он должен пройти с 1 апреля по 15 июля. Но в этот раз – при максимальных мерах безопасности.

- Большинство призывников будут отправлены в войска в мае и июне. Перед этим всех протестируют на наличие коронавируса, - заверил Сергей Шойгу. - В войска попадут только те, у кого диагностический тест показал отрицательные результаты. Молодое пополнение после прибытия в воинские части изолируют от основного состава для проведения карантинных мероприятий на срок не менее двух недель.

Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

Но, как говорится, хочешь мира – готовься к войне. С коронавирусом, разумеется. В 32-х госпиталях уже подготовлены специальные отделения для лечения инфицированных. 18-19 марта прошло специальное совместное учение войск радиационной химической и биологической защиты с Главным военно-медицинским управлением и Воздушно-космическими силами. На аэродроме Чкаловский отработаны прием и эвакуация граждан, спецобработка самолетов и грузов, организация карантина и дезинфекции объектов воинской части.

Внесены изменения в работу ведомственных учебных заведений. Все межвузовские мероприятия сейчас проходят исключительно в режиме видеоконференций.

- Особое внимание уделяем президентским кадетским, суворовским и нахимовским училищам, где усилены профилактические и дезинфекционные меры, - заявил Сергей Шойгу. - Весенние каникулы в довузовских учреждениях перенесены на конец учебного года, поэтому он завершится раньше обычного.

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