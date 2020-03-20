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Армия берёт под контроль коронавирус. О русском плане рассказал Шойгу

20 марта 2020, 18:35  •  49 • Политика
Сергей Шойгу заявил, что армия готова взять под контроль распространение коронавируса и при необходимости развернуть военные госпитали. Кроме того, рассказывая о русском плане, добавил, что никто из военных коронавирусом не болен - это показали тесты.
Министерство обороны России провело учения по борьбе с распространением коронавируса, отработаны действия по эвакуации граждан, спецобработке воздушных судов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Кроме того, он подчеркнул, ни один из военных России на сегодня коронавирусом не болен.
Армия готова помочь в борьбе с распространением коронавируса. В том числе, рассматривается вопрос организации полевых военных госпиталей там, где это необходимо.
В рамках всеобщей готовности на местах принято решение об отказе от зарубежных командировок военных. Кроме того, ограничена возможность брать увольнительные. Отправиться в увольнительные можно только по уважительным причинам. Наконец, решено не отменять весенний призыв. Однако все, кто отправляется в армию, для начала пройдут тесты на коронавирус. Кроме того, вероятен 14-дневный карантин для вновь прибывших.
Напомним, на сегодня в России 199 зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом.

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