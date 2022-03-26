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Армия Азербайджана вторглась на территорию русских миротворцев в Карабахе

26 марта 2022, 20:50  •  124 • Политика
Армия Азербайджана в субботу вторглась на территорию, которую контролируют русские миротворцы в Нагорном Карабахе. Эту информацию уже подтвердило Министерство обороны России.
Военное ведомство отметило, что Азербайджан нарушил трёхстороннее мирное соглашение, которое было подписано с Арменией и Россией в 2020 году. Азербайджанские военные зашли в зону ответственности русских миротворцев и разместили там наблюдательный пост.
В Минобороны сообщили, что азербайджанцы вновь начали обстреливать Вооружённые силы Нагорно-Карабахской Республики с помощью турецких беспилотников "Байрактар".
В настоящее время командованием миротворческого контингента предпринимаются меры для урегулирования ситуации и возвращения войск в исходное положение. Азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск,
- говорится в сообщении.
Напомним, в 2020 году между Арменией и Азербайджаном произошёл вооружённый конфликт из-за территорий Нагорного Карабаха. Через несколько месяцев при помощи дипломатических усилий России он был урегулирован. Ереван, Баку и Москва подписали трёхстороннее соглашение, по которому Армения уступила часть территорий в Карабахе, Азербайджан остановил наступление, а Россия ввела миротворцев, чтобы избежать повторения конфликта.

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