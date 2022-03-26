|
Армия Азербайджана вторглась на территорию русских миротворцев в Карабахе
26 марта 2022, 20:50 • 124 • Политика
Армия Азербайджана в субботу вторглась на территорию, которую контролируют русские миротворцы в Нагорном Карабахе. Эту информацию уже подтвердило Министерство обороны России.
Военное ведомство отметило, что Азербайджан нарушил трёхстороннее мирное соглашение, которое было подписано с Арменией и Россией в 2020 году. Азербайджанские военные зашли в зону ответственности русских миротворцев и разместили там наблюдательный пост.
В Минобороны сообщили, что азербайджанцы вновь начали обстреливать Вооружённые силы Нагорно-Карабахской Республики с помощью турецких беспилотников "Байрактар".
- говорится в сообщении.
Напомним, в 2020 году между Арменией и Азербайджаном произошёл вооружённый конфликт из-за территорий Нагорного Карабаха. Через несколько месяцев при помощи дипломатических усилий России он был урегулирован. Ереван, Баку и Москва подписали трёхстороннее соглашение, по которому Армения уступила часть территорий в Карабахе, Азербайджан остановил наступление, а Россия ввела миротворцев, чтобы избежать повторения конфликта.
Подпишитесь на нас
124
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 марта 2022, 17:00
|
20 марта 2022, 02:20
|
25 марта 2022, 23:50
|
23 марта 2022, 09:25
|
20 марта 2022, 16:20
|
26 марта 2022, 05:40
|
25 марта 2022, 08:40