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Армия Азербайджана понесла серьёзные потери в Карабахе: Погиб высокопоставленный командир

24 ноября 2020, 22:00  •  76 • Политика
В Карабахе погиб высокопоставленный командир армии Азербайджана. Он подорвался на мине во время операции по поиску и эвакуации тел погибших азербайджанских военных.
В Нагорном Карабахе при взрыве мины погиб высокопоставленный офицер Вооруженных сил Азербайджана. Инцидент случился днём в понедельник, 23 ноября. От взрыва также пострадали четыре сотрудника МЧС НКР и российский военнослужащий из состава миротворческого контингента.
Трагедия произошла во время операции по поиску и эвакуации тел погибших азербайджанских военных в Тертерском районе Карабаха. В этом месте ранее проходили ожесточённые бои.
Уточняется, что азербайджанский офицер скончался от полученных в результате взрыва мины ранений. По данным "Русской весны", это был полковник Самидли Бабек Матлаб оглы из города Гёйчай.
Состояние российского миротворца оценивают как средней степени тяжести. Его срочно доставили в Баку для оказания ему медицинской помощи.

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