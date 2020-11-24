Армия Азербайджана понесла серьёзные потери в Карабахе: Погиб высокопоставленный командир

В Нагорном Карабахе при взрыве мины погиб высокопоставленный офицер Вооруженных сил Азербайджана. Инцидент случился днём в понедельник, 23 ноября. От взрыва также пострадали четыре сотрудника МЧС НКР и российский военнослужащий из состава миротворческого контингента.

Трагедия произошла во время операции по поиску и эвакуации тел погибших азербайджанских военных в Тертерском районе Карабаха. В этом месте ранее проходили ожесточённые бои.

Уточняется, что азербайджанский офицер скончался от полученных в результате взрыва мины ранений. По данным "Русской весны", это был полковник Самидли Бабек Матлаб оглы из города Гёйчай.

Состояние российского миротворца оценивают как средней степени тяжести. Его срочно доставили в Баку для оказания ему медицинской помощи.