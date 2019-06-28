Армия Асада развязала бои против Ирана

На востоке Сирии, как сообщаются местные СМИ, возобновились боевые действия между военными Сирийской арабской армии и иранским Корпусом стражей Исламской революции. События разворачивались следующим образом. Группа сирийских военных предприняла попытку взять под контроль один из районов города под названием аль-Тамму. Но в итоге асадовцы наткнулись на жесткое сопротивление шиитской группировки Фатимийюн, контролирующей часть Меядина. Фатимийюн — это созданная на иранские деньги афганская шиитская группировка, активно принимавшая участие в боевых действиях против Исламского государства* и принесшая Дамаску немало пользы. Однако с некоторых пор между официальными силами и различными шиитскими группировками наблюдаются некоторые трения на востоке САР. Случай в Меядине — наглядная демонстрация этих трений. В какой-то момент сирийские военные начали брать верх над своими противниками, но тут вдруг на помощь последним пришли официальные иранские силы — Корпус стражей Исламской революции.

Это привело к тому, что бой затянулся и стал кровопролитным. Сирийцы не смогли захватить район и потеряли при этом семь человек убитыми и еще несколько раненными. К вечеру все улеглось, и ситуация вроде бы как стабилизировалась, однако на следующий день, 26 июня, появилась информация, что бои за многострадальный район возобновились. Пока об итоге нет точной информации. Одни источники сообщают, что асадовцы отступили и больше не предпринимали попыток взять район. Другие же сообщают о начале переговоров между офицерами с сирийской и с иранской сторон. Как бы то ни было, если это — правда, то нам следует ждать усугубления проблем САР.

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Случай не уникальный. До этого столкновения между иранцами и сирийцам уже случались. Например, несколько недель назад сообщалось о кровопролитных боях в Абу-Кемале, где бойцы Сирийской арабской армии и поддерживавшие их ополченцы сошлись с проиранскими шиитскими бригадами. Тогда тоже были погибшие и раненные.

Суть проблемы тут в том, что восточную Сирию после освобождения ее от ИГИЛ поделили между собой не сирийцы с курдами, а, по сути, иранцы с курдами. Да, значительные территории провинции Дэйр-эз-Зор, примыкающие к западному берегу Евфрата, контролируют персы и многочисленные союзные им группировки. Эта территория чрезвычайно важна для Тегерана, потому как за счет нее происходят постоянные контакты шиитских групп Ирака и Сирии.

Российский востоковед и политолог Олег Гущин полагает, что такие проблемы были, в принципе, ожидаемы.

— Во-первых, сирийцы — это светские люди, и им этот религиозный фанатизм персов совершенно не нравится. В целом сирийцы недолюбливают иранцев, и раньше недолюбливали. Сейчас просто мирятся, потому что без Ирана эту войну им никак бы не удалось выиграть. Иран фактически и сейчас содержит, и кормит Сирию. Приходится мириться, но неприязнь никуда не денешь, поэтому и происходят такие вот стычки. Этого следовало ждать, когда на востоке под себя все подмяли шииты. В целом желание Дамаска понятно — после войны надо как-то наладить жизнь в стране. Во всей стране — и на западе, и на востоке, и во всех остальных частях. Для кого-то исключения не должны делаться. В мирное время ополченцев, махновцев и всех прочих быть не должно. Значит, от них надо избавиться. Кому-то, быть может, предложат место в составе регулярной армии, люди чуть позначимее могут проскочить в политику, ну а кого-то придется заставить сложить оружие. Так всегда бывает, и удивляться тут нечему.

«СП»: — Как вы полагаете, будут ли такие столкновения в будущем?

— Возможно, но все это — разовые стычки, ждать каких-то серьезных боевых действий не стоит. Такие проблемы решаются на уровне майоров и подполковников. Они сядут и решат, кому и что достается. А на высшем уровне Иран и Сирия точно не рассматривают друг друга как потенциальных врагов. Сейчас они взаимосвязаны, им выгодно сотрудничество. Иран добивается геополитических целей, а Дамаск выживает за счет иранской помощи. Разумеется, позже ситуация поменяется, но делать это будут, скорее всего не с оружием в руках. Первое место в таких случаях занимает дипломатия. Я уверен, что и со стороны Асада и со стороны Рухани достаточно людей, которые благоразумны и отдают себе отчет в том, что на самом деле происходит.

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* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.