Армин Лашет – следующий федеральный канцлер Германии?

На каких основах развивать немецко-российский диалог?

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет избран новым главой Христианско-демократического союза (ХДС). Как правило, глава этой партии и становится потом канцлером ФРГ. Ангела Меркель, которая занимает пост канцлера ФРГ четвёртый срок подряд, заявила, что после истечения текущего срока её полномочий она ни на какие политические посты претендовать не будет. Очередные выборы в бундестаг состоятся 26 сентября 2021 года.

Первоначально Меркель прочила себе в преемницы Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая была избрана лидером ХДС, а затем стала министром обороны Германии, но после политического кризиса в Тюрингии в 2020 году Крамп-Карренбауэр заявила об уходе с поста лидера партии, оставшись только министром обороны.

Корреспондент ВВС в Берлине Дженни Хилл пишет: «Лашет позиционирует себя в качестве кандидата-преемника, и – пока во всяком случае – его расценивают как наиболее предпочитаемого самой Ангелой Меркель кандидата в канцлеры. Он с успехом отразил все нападки во время кризиса с беженцами в 2015 году и зарекомендовал себя политиком либерального толка, верящим в Европейский союз и способным наладить диалог с иммигрантскими общинами». Однако, по мнению Дж. Хилл, у Лашета имеются соперники. «Есть мнение, что министр здравоохранения Йенс Шпан, поддержавший кандидатуру Лашета в партийные лидеры, сам имеет амбиции занять кресло канцлера. А недавние опросы общественного мнения показали популярность в народе баварского премьера Маркуса Зёдера».

Армин Лашет родился и вырос в Ахене в семье шахтёра. Получил юридическое образование, работал журналистом. В ХДС вступил в возрасте 18 лет. В 1994 году был избран депутатом бундестага, а в 1999 году стал членом Европейского парламента. В 2017 году стал премьер-министром земли Северный Рейн-Вестфалия. На этом посту за свои хорошие отношения с иммигрантами получил прозвище Турецкий Армин.

В предвыборной речи на съезде Лашет заявил, что считает политику канцлера Ангелы Меркель успешной и готов продолжать ее. Лашет обычно выступает за ровные, нормальные отношения с Россией. В узких кругах его даже прозвали Putinversteher, «понимающий Путина». Так, например, в 2014 году, когда Запад ополчился на Россию за «аннексию» Крыма, Лашет призывал спокойнее отнестись к присоединению полуострова к России.

В 2018 году, комментируя призывы Лондона наказать Москву «за Скрипалей» в Великобритании, Лашет написал сдержанный пост в Twitter: «Если кто-то хочет заставить почти все страны НАТО проявить солидарность, не должен ли этот кто-то предъявить убедительные доказательства? Можно относиться к России как угодно, но я, изучая международное право, учился другому обхождению с государствами». Лашета считают также сторонником завершения строительства газопровода «Северный поток - 2».

Лашет и Меркель: новый глава ХДС полностью разделяет взгляды канцлера. Фото: REUTERS/POOL/Federico Gambarini

Позже в интервью газете Zeit Лашет критиковал «риторическую гонку вооружений и демонизацию» России. В 2019 году он принимал в Бонне очередное заседание форума «Петербургский диалог», на котором присутствовали главы МИД ФРГ и РФ. «Даже когда между Россией и Германией имеются и будут сохраняться политические расхождения… важно, чтобы диалог продолжался», – заявил он тогда.

Немецкий политолог Александр Рар, комментируя избрание нового главы ХДС, говорит: «Лашет – самый надежный кандидат для нормализации в отношениях между Германией и Россией. Он 20 лет назад, будучи председателем внешнеполитического комитета в Европарламенте, был одним из вдохновителей концепции "общее пространство от Лиссабона до Владивостока"» (хотя из высказываний сторонников этой концепции никогда было не понять, как они видят «общее пространство» у государств-членов НАТО и Российской Федерации; тем более это непонятно сейчас).

Армин Лашет вместе с Сергеем Лавровым

Американский журнал Foreign Policy в статье, опубликованной в марте 2020 года, счёл «поразительными» слова Лашета на российско-немецком форуме в Берлине 2019 года: тогда он некоторым образом позволил себе усомниться в том, что обвинения России во вмешательстве в выборы, в кибератаках и в проведении кампании дезинформации соответствуют действительности.

При этом Лашет осуждает Россию за «агрессию» на Украине, а, например, президента Сирии Башара Асада обвиняет в «военных преступлениях». Foreign Policy не исключает, что предполагаемая будущая правительственная коалиция ХДС и зелёных во главе с Лашетом может отдалить Германию от США. Лашет согласен с действующими экономическими санкциями США и Евросоюза против России, а будучи креатурой Меркель, является, как и она, атлантистом.

Однако, если Лашет станет канцлером, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, «есть надежда, что кризис в отношениях между нашими странами будет преодолен».

Наверное, надежда есть. Ведь что-то да значат эти слова нового лидера ХДС: «Мы нуждаемся в России… Нам нужен газ в любом случае». Однако, если «в любом случае», то не логично ли выстраивать немецко-российский диалог без вмешательства третьей – заокеанской – стороны? Или «трансатлантическая солидарность» исключает такое напрочь?