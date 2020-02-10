Армии стран Балтии: что будет, если НАТО не поможет • 89 • Аналитика

Три прибалтийские республики настаивают на расширении военного присутствия США и НАТО на их территории. Власти этих государств панически боятся Россию, но при этом понимают, что без помощи Запада в случае конфликта с нашей страной они обречены.



Небольшая численность населения, маленькая территория, скудные экономические ресурсы – все эти факторы не позволяют ни Литве, ни Латвии, ни Эстонии иметь многочисленные и боеспособные вооруженные силы. Хотя побряцать оружием в Прибалтике любят – постоянно проводят парады, учения, отправляют по 10 солдат в контингенты НАТО на Ближнем Востоке.







Что представляют собой вооруженные силы стран Балтии сегодня, если не брать в расчет военный потенциал их союзников по НАТО? Другими словами, поразмышляем над тем, что будет, если НАТО своими балтийским друзьям не поможет.



Невеликое войско литовское

Самыми многочисленными вооруженными силами в Прибалтике обладает Литва. Их численность – 19 тысяч 224 человека. Основными боевыми единицами сухопутных войск являются две бригады – мотопехотная бригада «Жемайтия» и механизированная бригада «Железный волк». Кроме того, есть еще инженерный батальон. ВВС страны – это около 1200 военных и гражданских специалистов: авиабаза, батальон ПВО, центр управления. Три транспортных самолета и три вертолета – невеликая мощь для того, чтобы противостоять не только России, но и куда более слабым государствам. Еще 600 человек служат в ВМС Литвы. Отдельный род войск – Силы специальных операций, существующие с 1995 года.



Вооружение литовской армии осуществляют ее союзники по НАТО – США, Дания, Польша, Германия. При этом литовские войска фактически отданы под иностранное командование: бригада «Железный волк» в оперативном отношении подчиняется штабу дивизии бундесвера ФРГ, а бригада «Жемайтия» - мотопехотной дивизии сухопутных войск Дании. При этом власти Литвы в 2019 году заявили о необходимости увеличения численности личного состава армии на 25% - до 26 тысяч человек.





Но даже щедрое финансирование не помогает мотивировать молодых литовцев идти на службу в вооруженные силы: гораздо более привлекательным жизненным сценарием для парней из простых семей становится поездка на заработки в Западную Европу. Да и 26-тысячные вооруженные силы – это лишь две российские дивизии, так что если и имеет какой-то смысл увеличение численности литовской армии, то лишь для карманов литовских чиновников от оборонного ведомства.



Латвия: на почетном 102-м месте

В мировом рейтинге вооруженных сил Global Firepower-2020 Латвия занимает 102-е место, пропустив вперед себя такие державы как Камерун, Мали и Буркина-Фасо. В национальных вооруженных силах числится 6,5 тысяч военнослужащих и 8000 бойцов ополчения Земессарги.



Сухопутные войска – это пехотная бригада из двух батальонов и небольшое подразделение спецназа, а также части военной полиции и штабного обслуживания. На вооружении ВВС – 3 самолета и 6 вертолетов, численность личного состава – 319 человек. ВМС Латвии насчитывает 587 военных моряков и 5 кораблей. Кроме армии и ополчения еще 2,5 тысячи человек служит в пограничной охране.





Имея еще более слабую армию, чем Литва, Латвия, тем не менее, рассчитывает в случае мнимого нападения России продержаться как минимум неделю, а потом солдаты якобы перейдут к партизанской войне. На самом деле, если НАТО оперативно не вмешается в конфликт, то в течение одного – трех дней сопротивление латвийских вооруженных формирований может быть подавлено.



Эстония: мало солдат, но много амбиций

Эстония в упомянутом рейтинге вооруженных сил – на 119-м месте, позади не только Латвии, но и Нигера, Гондураса и Ботсваны. Численность эстонских вооруженных сил – 6400 человек. Сухопутные войска – 2 мотопехотные бригады (причем 2-я состоит всего из 1 батальона) и караульный батальон военной полиции, ВВС – 4 вертолета и 4 транспортных самолета, ВМС – 3 минных тральщика и 2 корабля управления. Еще 4 вертолета и 3 самолета состоят на вооружении Береговой охраны Эстонии.





Но при столь скромных численности и вооружении Эстония, как и ее соседка Латвия, не чужда милитаристских амбиций. Правда, реализовывать планы по милитаризации страны за свой счет Таллин не может и довольно стремительно загоняет себя во все большие долги перед США и ЕС. Впрочем, скептики вообще сомневаются в необходимости существования эстонской армии как таковой, раз на территории страны базируются войска НАТО. Понятно, что в случае реального вооруженного конфликта с Россией эстонские вооруженные силы будут разгромлены моментально.



Таким образом, военный потенциал прибалтийских республик настолько скуден, что не позволяет им самостоятельно защищать свой суверенитет, если он вообще кому-то нужен... Вооруженный конфликт не только с Россией, но и с любой другой соседней страной, будь то, к примеру, Белоруссия, чреват для литовской, латвийской или эстонской армий полным разгромом. Конечно, некоторые бойцы перейдут к партизанскому сопротивлению, но удержать не только границы, но и столицы своих стран, балтийские армии не смогут.



Впрочем, и нападать на эти маленькие государства с зашкаливающими амбициями властей никто не собирается.



Три прибалтийские республики настаивают на расширении военного присутствия США и НАТО на их территории. Власти этих государств панически боятся Россию, но при этом понимают, что без помощи Запада в случае конфликта с нашей страной они обречены.Небольшая численность населения, маленькая территория, скудные экономические ресурсы – все эти факторы не позволяют ни Литве, ни Латвии, ни Эстонии иметь многочисленные и боеспособные вооруженные силы. Хотя побряцать оружием в Прибалтике любят – постоянно проводят парады, учения, отправляют по 10 солдат в контингенты НАТО на Ближнем Востоке.Что представляют собой вооруженные силы стран Балтии сегодня, если не брать в расчет военный потенциал их союзников по НАТО? Другими словами, поразмышляем над тем, что будет, если НАТО своими балтийским друзьям не поможет.Самыми многочисленными вооруженными силами в Прибалтике обладает Литва. Их численность – 19 тысяч 224 человека. Основными боевыми единицами сухопутных войск являются две бригады – мотопехотная бригада «Жемайтия» и механизированная бригада «Железный волк». Кроме того, есть еще инженерный батальон. ВВС страны – это около 1200 военных и гражданских специалистов: авиабаза, батальон ПВО, центр управления. Три транспортных самолета и три вертолета – невеликая мощь для того, чтобы противостоять не только России, но и куда более слабым государствам. Еще 600 человек служат в ВМС Литвы. Отдельный род войск – Силы специальных операций, существующие с 1995 года.Вооружение литовской армии осуществляют ее союзники по НАТО – США, Дания, Польша, Германия. При этом литовские войска фактически отданы под иностранное командование: бригада «Железный волк» в оперативном отношении подчиняется штабу дивизии бундесвера ФРГ, а бригада «Жемайтия» - мотопехотной дивизии сухопутных войск Дании. При этом власти Литвы в 2019 году заявили о необходимости увеличения численности личного состава армии на 25% - до 26 тысяч человек.Но даже щедрое финансирование не помогает мотивировать молодых литовцев идти на службу в вооруженные силы: гораздо более привлекательным жизненным сценарием для парней из простых семей становится поездка на заработки в Западную Европу. Да и 26-тысячные вооруженные силы – это лишь две российские дивизии, так что если и имеет какой-то смысл увеличение численности литовской армии, то лишь для карманов литовских чиновников от оборонного ведомства.В мировом рейтинге вооруженных сил Global Firepower-2020 Латвия занимает 102-е место, пропустив вперед себя такие державы как Камерун, Мали и Буркина-Фасо. В национальных вооруженных силах числится 6,5 тысяч военнослужащих и 8000 бойцов ополчения Земессарги.Сухопутные войска – это пехотная бригада из двух батальонов и небольшое подразделение спецназа, а также части военной полиции и штабного обслуживания. На вооружении ВВС – 3 самолета и 6 вертолетов, численность личного состава – 319 человек. ВМС Латвии насчитывает 587 военных моряков и 5 кораблей. Кроме армии и ополчения еще 2,5 тысячи человек служит в пограничной охране.Имея еще более слабую армию, чем Литва, Латвия, тем не менее, рассчитывает в случае мнимого нападения России продержаться как минимум неделю, а потом солдаты якобы перейдут к партизанской войне. На самом деле, если НАТО оперативно не вмешается в конфликт, то в течение одного – трех дней сопротивление латвийских вооруженных формирований может быть подавлено.Эстония в упомянутом рейтинге вооруженных сил – на 119-м месте, позади не только Латвии, но и Нигера, Гондураса и Ботсваны. Численность эстонских вооруженных сил – 6400 человек. Сухопутные войска – 2 мотопехотные бригады (причем 2-я состоит всего из 1 батальона) и караульный батальон военной полиции, ВВС – 4 вертолета и 4 транспортных самолета, ВМС – 3 минных тральщика и 2 корабля управления. Еще 4 вертолета и 3 самолета состоят на вооружении Береговой охраны Эстонии.Но при столь скромных численности и вооружении Эстония, как и ее соседка Латвия, не чужда милитаристских амбиций. Правда, реализовывать планы по милитаризации страны за свой счет Таллин не может и довольно стремительно загоняет себя во все большие долги перед США и ЕС. Впрочем, скептики вообще сомневаются в необходимости существования эстонской армии как таковой, раз на территории страны базируются войска НАТО. Понятно, что в случае реального вооруженного конфликта с Россией эстонские вооруженные силы будут разгромлены моментально.Таким образом, военный потенциал прибалтийских республик настолько скуден, что не позволяет им самостоятельно защищать свой суверенитет, если он вообще кому-то нужен... Вооруженный конфликт не только с Россией, но и с любой другой соседней страной, будь то, к примеру, Белоруссия, чреват для литовской, латвийской или эстонской армий полным разгромом. Конечно, некоторые бойцы перейдут к партизанскому сопротивлению, но удержать не только границы, но и столицы своих стран, балтийские армии не смогут.Впрочем, и нападать на эти маленькие государства с зашкаливающими амбициями властей никто не собирается. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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