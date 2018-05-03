Армии предписано не болтать лишнего: на телефонные разговоры для военных ввели лимит

Армии предписано не болтать лишнего?

Арсен МОЛЧУН

Минобороны ужесточило правила использования телефонных сетей общего доступа для личного состава - от высших офицеров до гражданских служащих центрального аппарата.

Все они поделены на пять категорий. Каждая обязана соблюдать как временные, так и финансовые лимиты на телефонные разговоры.

Например, абоненты V категории (командиры воинских частей, спецы отделов Минобороны РФ) могут говорить по телефону либо 60 минут в месяц, либо на сумму 500 руб. IV категория (начальники инспекций ведомства, зам.начальники управления Генштаба ВС РФ) — 90 минут и до 700 руб. III категория (главкомы видов, командующие родов войск, помощники и советники министра) — 120 минут и до 850 руб.

Как только один из этих порогов будет достигнут, доступ к услугам телефонной связи будет отключен и возобновится только с начала следующего отчетного периода. А того, кто любит поболтать с друзьями и дамами сердца «на халяву» и попытается выйти за установленные рамки, ждет административное расследование. А затем таким разговорчивым придется выкладывать из своего кармана сумму, которая превысила лимит.

Все эти меры в МО объясняют необходимостью эффективного расходования денежных средств.

И «контролем за ведением переговоров». Контролировать будет нештатная комиссия из трех человек: она обязана вести журнал учета звонков, фиксировать ФИО и номер звонившего, код и номер телефона вызываемого абонента, время начала разговора и его продолжительность. А при необходимости - брать расписку с военнослужащего, проводившего переговоры и отмечать их особенности.

Интересно, а члены этой комиссии освобождаются от выполнения прямых служебных обязанностей? Ведь придется тратить уйму времени на такую муторную работу!

В приложении к приказу есть образец акта: «Комиссия из трех человек провела проверку разговоров одного из управлений, в ходе которой было установлено, что с телефонов должностных лиц этого управления было потрачено 1560 руб. 48 коп., из них по служебной необходимости — примерно 1243 руб. Вывод: 316 руб. были потрачены на разговоры, не связанные со служебной деятельностью.

Предложение: назначить административное расследование по факту нанесения ущерба».

И что, трех офицеров можно без ущерба для службы регулярно направлять на поиск таких вот растрат в 316 рублей?