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Армии практически нет: Экс-депутат Рады заявил о гниении Украины

05 сентября 2019, 18:54  •  92 • Политика
Экс-депутат Рады Алексей Журавко заявил о гниении Украины, что проявляется в развале армии. "Армии Украины практически нет!" - пояснил он.
Украину убивают "бандеровско-американские сволочи". Об этом РИА ФАН заявил бывший депутата Верховной рады Алексей Журавко.
Ранее политик опубликовал в Facebook сканы документов с грифом "для служебного пользования", в которых перечислены факты преступлений, совершенных в рядах ВСУ. Речь идет об изнасилованиях, пьяных ДТП, ограблениях, коррупции, хищениях боеприпасов и оружия и так далее. По мнению Журавко, Украина сейчас гниет, а армия - деградирует.
Как пояснил экс-парламентарий, все указанные в документах инциденты произошли уже после прихода к власти нового президента Украины Владимира Зеленского. Это позволяет говорить, что глава государства продолжает придерживаться политической линии своего предшественника Петра Порошенко.
В результате "бандервоско-американские сволочи" убивают не только Украину, но и стержень государства, под которым понимаются вооруженные силы.
"Армии Украины практически нет! Есть пока еще аморфно оформленные подразделения по видам и родам войск, но в своей сердцевине это уже нездоровая гниль", - заявил он.

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