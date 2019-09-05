Армии практически нет: Экс-депутат Рады заявил о гниении Украины

Украину убивают "бандеровско-американские сволочи". Об этом РИА ФАН заявил бывший депутата Верховной рады Алексей Журавко.

Ранее политик опубликовал в Facebook сканы документов с грифом "для служебного пользования", в которых перечислены факты преступлений, совершенных в рядах ВСУ. Речь идет об изнасилованиях, пьяных ДТП, ограблениях, коррупции, хищениях боеприпасов и оружия и так далее. По мнению Журавко, Украина сейчас гниет, а армия - деградирует.

Как пояснил экс-парламентарий, все указанные в документах инциденты произошли уже после прихода к власти нового президента Украины Владимира Зеленского. Это позволяет говорить, что глава государства продолжает придерживаться политической линии своего предшественника Петра Порошенко.

В результате "бандервоско-американские сволочи" убивают не только Украину, но и стержень государства, под которым понимаются вооруженные силы.

"Армии Украины практически нет! Есть пока еще аморфно оформленные подразделения по видам и родам войск, но в своей сердцевине это уже нездоровая гниль", - заявил он.