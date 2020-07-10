Армейский грузовик США снёс польскую фуру в ров, ранены двое военных

Двое военных США госпитализированы после ДТП с польским грузовиком. Телеканал Polsat сообщил, что авария, в которой пострадали военные, произошла на региональной дороге в Западно-Поморском воеводстве.

На дороге между городами Калиш-Поморски и Дравско-Поморске, где расположен полигон и дислоцированы солдаты США, армейский грузовик вылетел на встречную полосу и снёс едущую фуру.

Сообщается, что военный автомобиль ехал с превышением скорости, и на мокрой дороге при съезде с холма его "повело". В итоге и армейское авто, и встречный грузовик оказались в придорожном рву.

На фото с места событий запечатлено, что армейский грузовик перевозил военный джип.