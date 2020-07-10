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Армейский грузовик США снёс польскую фуру в ров, ранены двое военных

10 июля 2020, 20:00  •  76 • В мире
Автомобиль армии США столкнулся с грузовиком в Польше. Двух американских военнослужащих госпитализировали, сообщают местные СМИ.
Двое военных США госпитализированы после ДТП с польским грузовиком. Телеканал Polsat сообщил, что авария, в которой пострадали военные, произошла на региональной дороге в Западно-Поморском воеводстве.
На дороге между городами Калиш-Поморски и Дравско-Поморске, где расположен полигон и дислоцированы солдаты США, армейский грузовик вылетел на встречную полосу и снёс едущую фуру.
Сообщается, что военный автомобиль ехал с превышением скорости, и на мокрой дороге при съезде с холма его "повело". В итоге и армейское авто, и встречный грузовик оказались в придорожном рву.
На фото с места событий запечатлено, что армейский грузовик перевозил военный джип.

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