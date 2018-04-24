Армейская поступь Роскомнадзора как репетиция «железного занавеса» • 31 • Аналитика







А что делать? Такая вот страна. Мыши кактус жрут, колются, но будут жрать его до конца (неважно, мышей или кактуса), если под все это подведен базис и законодательная основа. Если дух и буква соблюдены – ни одно дерево просто так жужжать не станет.





И таким вот образом у нас нарисовалось некоторое видение происходящего. Коллегиально. Один соображает в протоколах и прочей компьютерной хрени, второй прекрасно знает, что сапоги надо чистить с вечера, чтобы утром надевать на свежую голову.



Поехали.



Глобальная сеть в наше время обеспечивает 100% потребностей всех. Это и сайты частных предпринимателей, это и крупнейшие базы данных корпораций, доступ к которым нужен из каждого филиала. Это бабушка в Сбербанке, нажимая на терминале «получить пенсию», ждет свой талончик с номером в окошко. Это работа. Это информация. Это общение. Это развлечение.



Это все. Интернет – это то, без чего жить будет если не сложно, то проблематично. Но это вообще тема отдельного разговора.



Мы же говорим о том, что у нас сегодня затевается. И как мы это изволим понимать.



О Дурове и его Телеграме. Еще когда Павел встал в красивую позу и заговорил о свободе, конфиденциальности и прочих общечеловеческих ценностях, стало ясно, что дело темное и добром оно не закончится. Ибо с одной стороны человек, который вроде как свет в окошке с интернетом, а с другой – Конторы.



Перевожу цитатой классика: «Будут бить, и, возможно, ногами».



Однако, Дуров команду «К ноге!» не услышал (или сделал вид, что не услышал), и понеслась.



Честное слово, мы даже не могли себе предположить, как это шоу будет продолжаться. Про окончание тем более, даже не заикаемся. Пока.



Понятно следующее: господина Дурова исторический пример в лице господина Цукерберга, не вдохновил и ничему не научил.



А зря. Господин Цукерберг, получив своим Фейсбуком именно по фейсу, да еще и в Конгрессе США, только и смог, что проблеять о полной готовности сотрудничать с Законом.



Уважаемые, о Законе в нашем случае отдельно и чуть позже, хорошо?



Да, Дуров решил не внять советам, и достал из широких штанин телеграмму известного содержания…



Кстати, как нам кажется (не без оснований и консультаций), Телеграм тут вообще не при чем. На его месте мог оказаться кто угодно, потому что он должен был там оказаться.



Проблема-то изрядно посущественнее какого-то там мессенджера. 20 млн. заблокированных IP и вставший в известную позу Рунет на это намекают. Вообще в голос они об этом орут.



Внимание, а о чем свидетельствует блокировочный стон и ор?



А как раз о том, что ногами пока не начали бить, но движняк пошел. Сверху вниз, как обычно.



Можно сказать, что наше родное правительство типа пытается улучшить жизнь рядовому гражданину? Ага, конечно!



Да, правительство выпускает законы по интеграции сервисов госучреждений в сеть, дабы всем было няшно и кавайно.



И вот такой сисадмин поликлиники см. «эникейщик», работающий за 10-15 т.р. зарплаты, получает приказ от руководства на исполнение закона. Худо-бедно закон исполняется, сайт с информацией появляется.



Правда, физически сайт находится в Германии или Нидерландах, да еще и в бесплатной доменной зоне. Потому что денег этому лентяю (сисадмину) никто не даст в 93-х случаях из 100. А потом сисадмин получает распоряжение на создание базы данных, в которую можно зайти и записаться через интернет или «Госуслуги». И эта база начинает работать там же, в Германии, потому как денег никто сисадмину не дал (и не даст).



Вот и поплыли персональные данные российских граждан по всемирной паутине в неведомые дали.



Да, в России строят Центры Обработки Данных (ЦОД) и Дата Центы (ДЦ). Есть Российские хостинг-компании и провайдеры. Их услуги обычно стоят дороже, чем за границей. Отсталая страна Россия. Пентагону она на один зубок!



Поэтому многие отечественные организации имеют и базы данных, и сайты именно там, где цена пониже, а сервис покруче. Или вообще бесплатно. А это прямое нарушение ФЗ №242 от 21 июля 2014 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях».



Вот вам, Закон. На блюдечке с голубой каемочкой. И принятый, как видно, не вчера.



Соблюдение… А вот тут и начинается.



Кстати, как пример может служить «Военное обозрение». Да, нам неоднократно тыкали в лицо тем, что мы свои базы храним не в России. Правильно, где выгоднее для частной конторы, там все и лежит. И не вина администрации сайта, что роскошные 20% прибыли в Европе для дата-центра в России – повод погоготать. У нас как надо? Чтобы через год дом на Рублевке был, а иначе зачем огород городить?



Хотя, кстати, сейчас рассматривается перенос всех потрохов на российскую платформу от одного интернет-игрока…



Но, в любом случае, к «ВО» никаких претензий. Потому что никаких данных посетителей сайт не требует и не хранит. Тут ларчик просто открывается.



А вот всерьез говоря о тех, кто хранит…



Для того, чтобы всех вернуть домой и не разбазаривать информацию, которая по заветам разведки – главная валюта, необходимо разработать механизм борьбы с разбазариванием.



Первая ступень механизма - Закон. Закон есть. Вторая - орган исполнения (привет РКН) и техническое обеспечение.



Закон готов. Орган в боевой готовности. Техническое обеспечение на торрентах опробовано.



Думаю, тут суть была не в блокировках, а в налаживании диалогов с провайдерами на территории России.



Так и видится примерный диалог:



- Надо запускать?

- Надо! Но сначала протестировать.

- А если всё посыплется? Военные решили всё

- Надо найти причину запуска теста. Причина должна быть весомой, чтобы если что, сильно не возмущались.

- Борьба с терроризмом!

- Идеально. Но при чем тут интернет?

- Террористы общаются в Телеграме Дурова!

- Запускайте.



Бдыщщ…



И тут – ожидаемо – их высочества Последствия.



Посыпались банки, РЖД, больницы, сервисы. Всех зацепило. Зацепило и безобидные сервисы, никто не виноват, что по заблокированному IP-адресу сидит и сервер той самой поликлиники, и один из многочисленных серверов ютуба. Но это тест. В скором времени все это наладят. Кто захочет - переедет на отечественное обеспечение, кого надо - вернут на родину принудительно.



А потом машинка заработает в полную силу…



В целом вроде как треш, угар и содомия. Однако, не все так однозначно, если задуматься.



Говоря словами древних, ищем «кому выгодно» и кому нужен повод. И тут уже звучало слово Конторы. Им выгодно, им нужен повод.



То, что вовремя подвернулся не в меру принципиальный Дуров – это вообще ни о чем. С тем же успехом выдумали что-нибудь еще: «ВК», «Одноклассники», еще проще с «Фейсбуком» и далее по списку. Было бы желание, а повод найдется всегда.



Другой вопрос: а если бы блокировать начали не мы, а нас? А что? Угрозы «отключим-набаним» в рамках санкций рассматривались. Так что – вполне себе возможно.



Возможно – и начали банить IP не с нашей стороны, а со стороны наших уважаемых западных партнёров. Не мы «Aмазон» забанили, а он нас. В рамках санкций. Что, маловероятный сценарий?



На раз! Более того, не знаю, как «Aмазон», а вот «Гугл» нас от рекламы в свое время отлучил за политику по Крыму и Донбассу, было дело.



Ладно, шарахнули эти конторы по российскому пользователю. И что на выходе? А на выходе почему-то абсолютно так же «внезапно» посыпались всё те же банки, больницы, отвалились магазинчики и киоски интернетные, у РЖД упало что-то и разбилось...



В принципе, ожидаемо все то же самое, что мы наблюдаем сегодня. В чем суть? Суть – в нашей родной армии. И, так как у нас в основном народ армейский, то вот и пояснение на родном и понятном языке. Бархатный майдан в Армении: геополитические риски для России



Единственное, что придется сделать – это увеличить объем букв за счет перевода. Ну тут уже ничего не скажешь, увы.



Есть такая армейская сущность, как «углубленное практическое изучение Боевого устава». Долго вертели, но перевели, спасибо товарищу полковнику Ставеру. А как, собственно, можно без мата озвучить мероприятия, в результате которых можно привести в чувство бойцов, «потерявших связь с реальностью»?



Каждый, кто был в армии, рано или поздно налетал на это. Как с одной стороны (товарищи офицеры), так и с другой (товарищи бойцы).



Главное тут что? А главное – суть. Когда абсолютно законными методами, направленными на повышение боеготовности подразделения вышибается дурь и прочие негативные моменты.



Говорят, что один хороший удар в табло заменяет три часа душеспасительной беседы. Говорят. И говорят обычно те, кто понятия не имеет о педагогических последствиях марш-броска в ОЗК и противогазе километров на 5-6.



Пятая точка заходится в истерике только от одной мысли подвести ее к панно с надписью «Приключения». Пару недель – точно.



В случае с шабашем Роскомнадзора всё точно так же. Понятно, что метелить будут всех без разбора, но… Удивительно, но есть нюанс.



И тут надо вспомнить о другом Законе. Дело в том, что с 1 сентября 2015 года в Российской Федерации начало действовать положение о локализации хранения и отдельных процессов обработки персональных данных, определенное в Федеральном законе №242 от 21 июля 2014 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях».



Длинно? Правильно, ведь без мата… Переводим: все, что касается личных данных граждан РФ, должно хранится и обрабатываться на территории РФ.



Коротко? Ясно? Понятно? Лица нашего Крыма. Театр-воин и его режиссёр



Но... Если полетели системы банков, больниц, касс, явно содержащие те или иные данные граждан РФ при блокировке доступа к ним то…



Опа! Получается, все так, как мы и говорили в начале? На всякие там Законы был положен некий предмет, олицетворяющий неприятие и нежелание исполнять данные Законы?



И все эти базы были сварганены именно там? Где дешево/бесплатно, но, тем не менее, на Западе?



Тут, как раз, самое смешное в том, что влетели достаточно серьёзные конторы. РЖД – это вообще даже не вишенка. Это ананас на торте. А на нас, на наши данные, там тоже кто-то особо умный положил…



А ведь по идее, всем этим в больницах, поликлиниках и прочих РЖД и напоминать о 242-ФЗ не надо, они и сами должны вышить его на своих флагах и караул держать круглосуточно.



Тут, понимаешь, в России строят эти дата-центры и ЦОДы, а толку? Да, конечно, дорого. Но так поликлинике/больнице/госпиталю на это ИЗ БЮДЖЕТА отсыпают.



Другой вопрос, что даже эти копейки кто-то хочет того… Ну тут простите, «кто не спрятался – я не виноват», как говорил Винни-Пух, заряжая пулемет.



Ни в коей мере РКН мы не поддерживаем и их мягко говоря, топорные и безграмотные действия не одобряем. Просто потому, что и сами побегали в ОЗК, и других погоняли.



Очень напоминает, да. Дана команда встряхнуть всех? Получите. Можно не расписываться, лучше не шуметь. Вопрос не в том, будете ли вы бежать в ОЗК. Вопрос в том – сколько.



А по времени или по километражу – а какая разница?





Мнение как итог. Масштабная репетиция перед «железным занавесом» в интернете. Этих, которые всем, люлей-кебабов, в этом случае все и получат.



По факту, мы имеем «а давайте отфильтруем «наш» интернет», сначала в тестовом режиме. Посмотрим, что из крупного «нашего» посыплется. Исправим это. Потом «отключим».



Хреновый конец для сказочки про террористов в Телеграме, но увы. Телеграм тут совершенно не при делах. И террористы, к сожалению, тоже. Глядя на все происходящее с интернетом и в оном, волей-неволей начнешь задавать вопрос: «А с чего, собственно, все это?». И ломать голову над ответом.А что делать? Такая вот страна. Мыши кактус жрут, колются, но будут жрать его до конца (неважно, мышей или кактуса), если под все это подведен базис и законодательная основа. Если дух и буква соблюдены – ни одно дерево просто так жужжать не станет.И таким вот образом у нас нарисовалось некоторое видение происходящего. Коллегиально. Один соображает в протоколах и прочей компьютерной хрени, второй прекрасно знает, что сапоги надо чистить с вечера, чтобы утром надевать на свежую голову.Поехали.Глобальная сеть в наше время обеспечивает 100% потребностей всех. Это и сайты частных предпринимателей, это и крупнейшие базы данных корпораций, доступ к которым нужен из каждого филиала. Это бабушка в Сбербанке, нажимая на терминале «получить пенсию», ждет свой талончик с номером в окошко. Это работа. Это информация. Это общение. Это развлечение.Это все. Интернет – это то, без чего жить будет если не сложно, то проблематично. Но это вообще тема отдельного разговора.Мы же говорим о том, что у нас сегодня затевается. И как мы это изволим понимать.О Дурове и его Телеграме. Еще когда Павел встал в красивую позу и заговорил о свободе, конфиденциальности и прочих общечеловеческих ценностях, стало ясно, что дело темное и добром оно не закончится. Ибо с одной стороны человек, который вроде как свет в окошке с интернетом, а с другой – Конторы.Перевожу цитатой классика: «Будут бить, и, возможно, ногами».Однако, Дуров команду «К ноге!» не услышал (или сделал вид, что не услышал), и понеслась.Честное слово, мы даже не могли себе предположить, как это шоу будет продолжаться. Про окончание тем более, даже не заикаемся. Пока.Понятно следующее: господина Дурова исторический пример в лице господина Цукерберга, не вдохновил и ничему не научил.А зря. Господин Цукерберг, получив своим Фейсбуком именно по фейсу, да еще и в Конгрессе США, только и смог, что проблеять о полной готовности сотрудничать с Законом.Уважаемые, о Законе в нашем случае отдельно и чуть позже, хорошо?Да, Дуров решил не внять советам, и достал из широких штанин телеграмму известного содержания…Кстати, как нам кажется (не без оснований и консультаций), Телеграм тут вообще не при чем. На его месте мог оказаться кто угодно, потому что он должен был там оказаться.Проблема-то изрядно посущественнее какого-то там мессенджера. 20 млн. заблокированных IP и вставший в известную позу Рунет на это намекают. Вообще в голос они об этом орут.Внимание, а о чем свидетельствует блокировочный стон и ор?А как раз о том, что ногами пока не начали бить, но движняк пошел. Сверху вниз, как обычно.Можно сказать, что наше родное правительство типа пытается улучшить жизнь рядовому гражданину? Ага, конечно!Да, правительство выпускает законы по интеграции сервисов госучреждений в сеть, дабы всем было няшно и кавайно.И вот такой сисадмин поликлиники см. «эникейщик», работающий за 10-15 т.р. зарплаты, получает приказ от руководства на исполнение закона. Худо-бедно закон исполняется, сайт с информацией появляется.Правда, физически сайт находится в Германии или Нидерландах, да еще и в бесплатной доменной зоне. Потому что денег этому лентяю (сисадмину) никто не даст в 93-х случаях из 100. А потом сисадмин получает распоряжение на создание базы данных, в которую можно зайти и записаться через интернет или «Госуслуги». И эта база начинает работать там же, в Германии, потому как денег никто сисадмину не дал (и не даст).Вот и поплыли персональные данные российских граждан по всемирной паутине в неведомые дали.Да, в России строят Центры Обработки Данных (ЦОД) и Дата Центы (ДЦ). Есть Российские хостинг-компании и провайдеры. Их услуги обычно стоят дороже, чем за границей.Поэтому многие отечественные организации имеют и базы данных, и сайты именно там, где цена пониже, а сервис покруче. Или вообще бесплатно. А это прямое нарушение ФЗ №242 от 21 июля 2014 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях».Вот вам, Закон. На блюдечке с голубой каемочкой. И принятый, как видно, не вчера.Соблюдение… А вот тут и начинается.Кстати, как пример может служить «Военное обозрение». Да, нам неоднократно тыкали в лицо тем, что мы свои базы храним не в России. Правильно, где выгоднее для частной конторы, там все и лежит. И не вина администрации сайта, что роскошные 20% прибыли в Европе для дата-центра в России – повод погоготать. У нас как надо? Чтобы через год дом на Рублевке был, а иначе зачем огород городить?Хотя, кстати, сейчас рассматривается перенос всех потрохов на российскую платформу от одного интернет-игрока…Но, в любом случае, к «ВО» никаких претензий. Потому что никаких данных посетителей сайт не требует и не хранит. Тут ларчик просто открывается.А вот всерьез говоря о тех, кто хранит…Для того, чтобы всех вернуть домой и не разбазаривать информацию, которая по заветам разведки – главная валюта, необходимо разработать механизм борьбы с разбазариванием.Первая ступень механизма - Закон. Закон есть. Вторая - орган исполнения (привет РКН) и техническое обеспечение.Закон готов. Орган в боевой готовности. Техническое обеспечение на торрентах опробовано.Думаю, тут суть была не в блокировках, а в налаживании диалогов с провайдерами на территории России.Так и видится примерный диалог:- Надо запускать?- Надо! Но сначала протестировать.- А если всё посыплется?- Надо найти причину запуска теста. Причина должна быть весомой, чтобы если что, сильно не возмущались.- Борьба с терроризмом!- Идеально. Но при чем тут интернет?- Террористы общаются в Телеграме Дурова!- Запускайте.Бдыщщ…И тут – ожидаемо – их высочества Последствия.Посыпались банки, РЖД, больницы, сервисы. Всех зацепило. Зацепило и безобидные сервисы, никто не виноват, что по заблокированному IP-адресу сидит и сервер той самой поликлиники, и один из многочисленных серверов ютуба. Но это тест. В скором времени все это наладят. Кто захочет - переедет на отечественное обеспечение, кого надо - вернут на родину принудительно.А потом машинка заработает в полную силу…В целом вроде как треш, угар и содомия. Однако, не все так однозначно, если задуматься.Говоря словами древних, ищем «кому выгодно» и кому нужен повод. И тут уже звучало слово Конторы. Им выгодно, им нужен повод.То, что вовремя подвернулся не в меру принципиальный Дуров – это вообще ни о чем. С тем же успехом выдумали что-нибудь еще: «ВК», «Одноклассники», еще проще с «Фейсбуком» и далее по списку. Было бы желание, а повод найдется всегда.Другой вопрос: а если бы блокировать начали не мы, а нас? А что? Угрозы «отключим-набаним» в рамках санкций рассматривались. Так что – вполне себе возможно.Возможно – и начали банить IP не с нашей стороны, а со стороны наших уважаемых западных партнёров. Не мы «Aмазон» забанили, а он нас. В рамках санкций. Что, маловероятный сценарий?На раз! Более того, не знаю, как «Aмазон», а вот «Гугл» нас от рекламы в свое время отлучил за политику по Крыму и Донбассу, было дело.Ладно, шарахнули эти конторы по российскому пользователю. И что на выходе? А на выходе почему-то абсолютно так же «внезапно» посыпались всё те же банки, больницы, отвалились магазинчики и киоски интернетные, у РЖД упало что-то и разбилось...В принципе, ожидаемо все то же самое, что мы наблюдаем сегодня. В чем суть? Суть – в нашей родной армии. И, так как у нас в основном народ армейский, то вот и пояснение на родном и понятном языке.Единственное, что придется сделать – это увеличить объем букв за счет перевода. Ну тут уже ничего не скажешь, увы.Есть такая армейская сущность, как «углубленное практическое изучение Боевого устава». Долго вертели, но перевели, спасибо товарищу полковнику Ставеру. А как, собственно, можно без мата озвучить мероприятия, в результате которых можно привести в чувство бойцов, «потерявших связь с реальностью»?Каждый, кто был в армии, рано или поздно налетал на это. Как с одной стороны (товарищи офицеры), так и с другой (товарищи бойцы).Главное тут что? А главное – суть. Когда абсолютно законными методами, направленными на повышение боеготовности подразделения вышибается дурь и прочие негативные моменты.Говорят, что один хороший удар в табло заменяет три часа душеспасительной беседы. Говорят. И говорят обычно те, кто понятия не имеет о педагогических последствиях марш-броска в ОЗК и противогазе километров на 5-6.Пятая точка заходится в истерике только от одной мысли подвести ее к панно с надписью «Приключения». Пару недель – точно.В случае с шабашем Роскомнадзора всё точно так же. Понятно, что метелить будут всех без разбора, но… Удивительно, но есть нюанс.И тут надо вспомнить о другом Законе. Дело в том, что с 1 сентября 2015 года в Российской Федерации начало действовать положение о локализации хранения и отдельных процессов обработки персональных данных, определенное в Федеральном законе №242 от 21 июля 2014 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях».Длинно? Правильно, ведь без мата… Переводим: все, что касается личных данных граждан РФ, должно хранится и обрабатываться на территории РФ.Коротко? Ясно? Понятно?Но... Если полетели системы банков, больниц, касс, явно содержащие те или иные данные граждан РФ при блокировке доступа к ним то…Опа! Получается, все так, как мы и говорили в начале? На всякие там Законы был положен некий предмет, олицетворяющий неприятие и нежелание исполнять данные Законы?И все эти базы были сварганены именно там? Где дешево/бесплатно, но, тем не менее, на Западе?Тут, как раз, самое смешное в том, что влетели достаточно серьёзные конторы. РЖД – это вообще даже не вишенка. Это ананас на торте. А на нас, на наши данные, там тоже кто-то особо умный положил…А ведь по идее, всем этим в больницах, поликлиниках и прочих РЖД и напоминать о 242-ФЗ не надо, они и сами должны вышить его на своих флагах и караул держать круглосуточно.Тут, понимаешь, в России строят эти дата-центры и ЦОДы, а толку? Да, конечно, дорого. Но так поликлинике/больнице/госпиталю на это ИЗ БЮДЖЕТА отсыпают.Другой вопрос, что даже эти копейки кто-то хочет того… Ну тут простите, «кто не спрятался – я не виноват», как говорил Винни-Пух, заряжая пулемет.Ни в коей мере РКН мы не поддерживаем и их мягко говоря, топорные и безграмотные действия не одобряем. Просто потому, что и сами побегали в ОЗК, и других погоняли.Очень напоминает, да. Дана команда встряхнуть всех? Получите. Можно не расписываться, лучше не шуметь. Вопрос не в том, будете ли вы бежать в ОЗК. Вопрос в том – сколько.А по времени или по километражу – а какая разница?Мнение как итог. Масштабная репетиция перед «железным занавесом» в интернете. Этих, которые всем, люлей-кебабов, в этом случае все и получат.По факту, мы имеем «а давайте отфильтруем «наш» интернет», сначала в тестовом режиме. Посмотрим, что из крупного «нашего» посыплется. Исправим это. Потом «отключим».Хреновый конец для сказочки про террористов в Телеграме, но увы. Телеграм тут совершенно не при делах. И террористы, к сожалению, тоже. Автор: Роман Скоморохов, Роман Кривов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 31 Источник Похожие новости Военные решили всё Армейская поступь Роскомнадзора как репетиция «железного занавеса» Москва наносит критический удар по возможностям ВВС США: что раскроют исследования уцелевших ракет?

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