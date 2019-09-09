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«Арменка» из «Реальных пацанов» стал депутатом

09 сентября 2019, 15:24  •  91 • В России

Актер Армен Бежанян, известный нам как «Арменка» из «Реальных пацанов, стал депутатом.

- Армен Бежанян избран депутатом Осинской городской думы первого созыва, - сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Пермского края.

В социальных сетях друзья актера и жители Осы поздравили актера с победой.

- Друзья, всем огромное спасибо. Всегда рад быть с Вами, - ответил он в комментариях.

Еще в июле мы разговаривали с Арменом Вруйровичем о том, почему он решил баллотироваться в депутаты.

- Многие меня знают, как актера из сериала, а я же хозяйственник, больше 25 лет в лесу в Осинском районе возглавляю предприятие, - поделился с нами Армен Бежанян. - Живу не только на работе, но и в городе, поэтому знаком с его проблемами и знаю, как их решить. Это и подвигло меня пойти в депутаты.

Он считает, что съемки в сериале даже пошли ему на руку - ведь его знают все не только в родном городе, но и в крае. Хотя еще два года назад многие обсуждали скандал, когда приставы арестовали у известного пермяка офис и мастерские предприятия. Актер задолжал больше полумиллиона за коммунальные платежи и судебные издержки.

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