Армению и Азербайджан помирит Петербург? Вопрос Карабаха обсудят на саммите СНГ

Армению и Карабах помирит Петербург? Вопрос соблюдения перемирия в Карабахе и на границах закавказских республик обсудят в ходе неформального саммита СНГ, который состоится в Северной столице 28 декабря.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключает возможности проведения встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках мероприятия.

На данный момент официального предложения о двусторонней встрече нет, но контакты с президентом Азербайджана будут. Так как саммит неформальный, все контакты будут неформальными,

- отметил он.

Напомним, что вспыхнувшая осенью прошлого года война в Нагорном Карабахе закончилась подписанием трёхстороннего соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией. Ереван согласился уступить часть территорий в Карабахе, Баку остановил наступление, а Москва ввела в регион миротворцев, которые следят, чтобы конфликт не вспыхнул с новой силой.

Уже в этом году отношения между Арменией и Азербайджаном вновь обострились из-за обстрелов на армяно-азербайджанской границе. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации насилия.