|
Армению и Азербайджан помирит Петербург? Вопрос Карабаха обсудят на саммите СНГ
24 декабря 2021, 20:30 • 101 • Политика
Армению и Карабах помирит Петербург? Вопрос соблюдения перемирия в Карабахе и на границах закавказских республик обсудят в ходе неформального саммита СНГ, который состоится в Северной столице 28 декабря.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключает возможности проведения встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках мероприятия.
- отметил он.
Напомним, что вспыхнувшая осенью прошлого года война в Нагорном Карабахе закончилась подписанием трёхстороннего соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией. Ереван согласился уступить часть территорий в Карабахе, Баку остановил наступление, а Москва ввела в регион миротворцев, которые следят, чтобы конфликт не вспыхнул с новой силой.
Уже в этом году отношения между Арменией и Азербайджаном вновь обострились из-за обстрелов на армяно-азербайджанской границе. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации насилия.
Подпишитесь на нас
101
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 декабря 2021, 20:35
|
19 декабря 2021, 17:25
|
18 декабря 2021, 14:35
|
22 декабря 2021, 06:05
|
24 декабря 2021, 03:35
|
23 декабря 2021, 15:55
|
21 декабря 2021, 16:40