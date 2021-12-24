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Армению и Азербайджан помирит Петербург? Вопрос Карабаха обсудят на саммите СНГ

24 декабря 2021, 20:30  •  101 • Политика
Армению и Карабах помирит Петербург? Вопрос соблюдения перемирия в Карабахе и на границах закавказских республик обсудят в ходе неформального саммита СНГ, который состоится в Северной столице 28 декабря.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключает возможности проведения встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках мероприятия.
На данный момент официального предложения о двусторонней встрече нет, но контакты с президентом Азербайджана будут. Так как саммит неформальный, все контакты будут неформальными,
- отметил он.
Напомним, что вспыхнувшая осенью прошлого года война в Нагорном Карабахе закончилась подписанием трёхстороннего соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией. Ереван согласился уступить часть территорий в Карабахе, Баку остановил наступление, а Москва ввела в регион миротворцев, которые следят, чтобы конфликт не вспыхнул с новой силой.
Уже в этом году отношения между Арменией и Азербайджаном вновь обострились из-за обстрелов на армяно-азербайджанской границе. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации насилия.

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