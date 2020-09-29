Армения заявила о готовности применить "Искандеры" против турецких F-16

Пока у Еревана нет необходимости применять "Искандеры". Однако, как заявил посол Армении в России Вардан Тоганян, это может произойти в случае, если в Нагорном Карабахе Турция начнёт использовать самолёты F-16.

Он подчеркнул, что, пока до этого не дошло, армяне готовы использовать все меры, чтобы обеспечить безопасность территории Карабаха.

"В случае, если нависнет дамоклов меч в виде турецких F-16 над народом Нагорного Карабаха, все меры будут предприняты", - цитирует слова дипломата "РИА Новости".

Он отметил, что Ереван также прорабатывает варианты и сценарии, как во время бомбардировок вывести жителей Степанакерта в бомбоубежища. Однако это не гуманитарные коридоры для бегства местных жителей. Планируется, что после возможной атаки люди вернутся в свои дома.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступил с воинственными заявлениями в адрес Армении. По его словам, настало время "покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель".