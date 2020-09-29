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Армения заявила о готовности применить "Искандеры" против турецких F-16

29 сентября 2020, 15:30  •  115 • В мире
Ереван применит "Искандеры", если Турция начнёт использовать в Нагорном Карабахе самолёты F-16, об этом заявил посол Армении в России Вардан Тоганян.
Пока у Еревана нет необходимости применять "Искандеры". Однако, как заявил посол Армении в России Вардан Тоганян, это может произойти в случае, если в Нагорном Карабахе Турция начнёт использовать самолёты F-16.
Он подчеркнул, что, пока до этого не дошло, армяне готовы использовать все меры, чтобы обеспечить безопасность территории Карабаха.
"В случае, если нависнет дамоклов меч в виде турецких F-16 над народом Нагорного Карабаха, все меры будут предприняты", - цитирует слова дипломата "РИА Новости".
Он отметил, что Ереван также прорабатывает варианты и сценарии, как во время бомбардировок вывести жителей Степанакерта в бомбоубежища. Однако это не гуманитарные коридоры для бегства местных жителей. Планируется, что после возможной атаки люди вернутся в свои дома.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступил с воинственными заявлениями в адрес Армении. По его словам, настало время "покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель".

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