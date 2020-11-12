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Армения закрыла небо над Нагорным Карабахом

12 ноября 2020, 13:55  •  145 • Политика
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Ереван объявил о бесполетной зоне над районом непризнанной республики, где проводится миротворческая миссия
Для защиты воздушного пространства Армения запретила летать кому бы то ни было над своей территорией и Карабахом. Об этом заявила представитель Министерства обороны этой страны Армении Шушан Степанян.
Так она ответила на известие о появлении в небе над Ереваном дрона Bayraktar из Турции. Это ложная информация, написала сотрудница военного ведомства в соцсети. И добавила, что сейчас выясняется, откуда поступило это сообщение.
Воздушное пространство Армении и Арцаха (района Нагорного Карабаха, где проводится миротворческая миссия) защитили военные страны и России, отметила Степанян. И в заключение подчеркнула, что теперь эта зона закрыта для всех самолетов, за исключением военной и гражданской авиации двух сторон по зарегистрированным маршрутам.
Ранее сообщалось, что военные РФ, отправившиеся в Нагорный Карабах как миротворцы, станут контролировать порядок в регионе с помощью Ми-8 и Ми-24. Эти вертолеты будут патрулировать территорию непризнанной республики.
До этого высказывалось мнение, что группировке из нашей страны будет не легко на месте конфликта Армении и Азербайджана. Ей угрожает реальная опасность.

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