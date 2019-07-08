Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Параллельная валюта в Италии – начало краха евро?
Телеканал Порошенко решил поддержать грузинского журналиста "матерным флешм...
Власти Мексики не впустили в страну еще 14 россиян
"Грузия без "Рустави 2": Телеканал приостановил работу из-за угро...
Главная / Аналитика

Армения: южные ворота СНГ и ЕАЭС или шлагбаум?

08 июля 2019, 08:09  •  120 • Аналитика

Инвестиции и ложные инвесторы


В конце июня Следственный комитет Армении подтвердил, что в ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» («дочка» ОАО «РЖД», концессионер железных дорог Армении с 2008 г.) была проведена проверка «для выяснения эффективности инвестиций, реального объема финансовых нарушений, выявлены новые нарушения, предъявлены обвинения». Первые заявления такого рода были еще осенью 2018-го.




Общая сумма претензий пока достигает 60 млн. долларов; серьёзность же ситуации проявилась и в том, что в конце июня премьер Армении Никол Пашинян не стал встречаться с находившимся в Ереване вице-президентом РЖД Александром Мишариным, поручив встречу своим заместителям.


Почему же раскручивается сей как минимум рабочий спор?

Не исключено, что означенные финансовые претензии — своего рода способ давления на ЮКЖД, чтобы были наконец реализованы проекты, стратегические значимые для Армении, России, всего ЕАЭС.

А если точнее, в Армении усиливается оппозиционность инвестиционной политике российского бизнеса, особенно в энергетике и транспортной инфраструктуре. Многие местные чиновники и эксперты регулярно отмечают, что гости из России заинтересованы в основном в овладении местными активами и вовсе не хотят «тратиться» на реализацию дорогостоящих проектов, приоритетных для этой страны.

Российское же государство в силу ряда взаимосвязанных причин не может должным образом влиять на крупный российский бизнес. А его, похоже, мало заботят насущные внутри- и внешнеэкономические интересы страны, где он «прибрал» к себе в концессию не только железные дороги, но и почти все другие отрасли.

И к сожалению, соответствующие настроения в политической и общественной среде Армении всё активнее проявляются с победой тамошней «цветной революции» осенью 2017 года. Она, как известно, вывела в лидеры страны неформального Никола Пашиняна. Хорошо, что ему хватило терпения не идти на прямой разрыв с Россией, а также выходить из интеграционных структур совершенно разного плана – СНГ и ЕАЭС.

Тем не менее, воцарение «Никола Первого», как называют премьера Пашиняна не только его оппоненты, при любых раскладах чревато очевидными политическими издержками в двусторонних отношениях. Но это, если Москва не сможет или не решится повлиять надлежащим образом на политику российского бизнеса в транспортной и энергетической отраслях Армении.

По заветам Ф. Д. Рузвельта


Великий президент поднял США из руин кризиса и вывел Штаты в мировые лидеры, сделав ставку на жилищное строительство и развитие инфраструктуры. Россия, казалось, делала нечто подобное в Армении, когда практически все железные дороги страны оказались в российской концессии. Тем не менее, уже которое десятилетие — с советских времён — маленькая страна в Закавказье так и не имеет единой железнодорожной сети.



Этот вопрос ставился коммунистическим руководством республики ещё с начала 30-х годов прошлого века. В 1952 году союзный Совмин наконец-то одобрил соответствующий проект, но уже в конце 1953 года он был отложен как не приоритетный. Не исключено, что это произошло по причине смерти Сталина и расправы над Берией – после них Закавказье, по всем признакам довольно надолго, оказалось в загоне.

Но, кажется, ничего не меняется по сей день. Между тем тот проект предусматривал в том числе создание железной дороги по кратчайшему маршруту Ленинакан (ныне Гюмри) — Вале — порт Батуми, то есть не по кружному действующему пути через Тбилиси («крюк» здесь — до 200 км).




Не столь давнее вступление Армении в ЕАЭС вернуло этот вопрос на повестку дня в связи с необходимостью добавить новый маршрут в сообщениях этой страны с РФ и Белоруссией. Кроме того, сближение Ирана с ЕАЭС реанимировало ирано-советский проект еще начала 70-х: создания сквозного железнодорожного коридора Батуми-Армения — северо-западный Иран (Меренд — Тебриз). Это, заметим, кратчайший железнодорожный маршрут в Иран и в целом на Средний Восток из СССР — теперь уже из экс-СССР, в том числе из России, с использованием трансчерноморского парома из Батуми, который тоже когда-то планировался.

Но для этого поныне требуется состыковать стальные магистрали Южной и Центральной Армении. Однако и здесь лишь дискуссии, межведомственная переписка между Москвой и Ереваном.

Тем временем армяно-азербайджанский конфликт привёл к блокаде параллельного железнодорожного маршрута транзита Россия — Иран через азербайджанскую Джульфу, существующего еще с 1908 года. Так как Джульфа, напомним, находится в Нахичеванской автономии Азербайджана, а сама эта автономия — географически располагается «внутри» Армении *.

Вот почему вполне очевидно, что линия Армения — Иран становится стратегически важной и для Еревана с Тегераном, и для Москвы. Но, как мы отметили, практического продвижения здесь нет до сих пор. И данный комплексный проект отнюдь не содержится в приоритетных планах ЮКЖД.


На сегодня ЮКЖД выглядит так

Аналогичная ситуация складывается сейчас и с давним проектом евроазиатского газопровода Иран — Армения — грузинские порты Батуми/Анаклия, имеющим, между прочим, ответвление в Россию — через территорию Грузии, что несколько осложняет дело. Кроме того, дело ещё и в том, что «Газпром Армения» под разными предлогами регулярно меняет сроки реализации этого проекта. Опять же, вопреки позиции Тегерана и Еревана, где и этот проект считают одним из приоритетных.

Между тем армянская сторона по тем же проектам апеллирует не только к Западу, но и к КНР. Подтверждение тому — состоявшийся на днях в Ереване двусторонний форум «Внешняя политика и экономика Китая: 70 лет КНР». Организованный Советом по политическим и стратегическим исследованиям "Китай — Евразия" при Госсовете КНР совместно с Армянским государственным экономическим университетом. По данным агентства «Синьхуа», дискуссии на форуме были посвящены «целям и особенностям инициативы "Пояс и путь", перспективам участия в нём Армении, назначению армянской транспортной стальной магистрали "Север — Юг" и участию Китая в её строительстве.

Возможное участие КНР в реализации приоритетных для Армении проектов обсуждалось и в ходе недавнего визита в КНР правительственной армянской делегации. Конкретных решений пока не принято, но дискуссии будут продолжены.

Транзит пока не виден


О чем же конкретно речь? Прежде всего о создании единой железнодорожной сети Армении, выходящей на Иран (через линию «Север — Юг»: Фиолетово — Зангезур — Капан — Мегри — Меренд). И о газопроводе Иран — Армения (150 км) с перспективой, по иранскому проекту, его продления в Грузию и создания на её побережье в портах Батуми или Анаклия — экспортных мощностей по сжижению или компримированию газа.

Все эти проекты, повторим, стародавние. Так, упомянутый железнодорожный проект был выдвинут руководством Армянской ССР еще в середине 1940-х годов и затем «повторялся» раз пять. Причем повторялся при неизменной поддержке от Тегерана, как это происходит и сегодня. Но Москва так же неизменно считала его «несвоевременным».

В наши дни уже становится понятно, что такое происходило ввиду куда большей влиятельности азербайджанского руководства в Москве, заинтересованного в сохранении «монополии» Азербайджана в железнодорожных перевозках между СССР и Ираном.

ЮКЖД считает проект экономически малообоснованным, а «Газпром Армения» точно так же характеризует и проект увеличения мощностей газопровода Иран — Армения и его продления в Грузию. Вероятно, потому, что такой сценарий сократит 100-процентную зависимость Армении от российского газа и от его единственно возможного транзита — через Грузию.
ВИЧ в каждом доме: не пропагандистский трюк, а суровая российская реальность


Тем временем, по разъяснениям министра высокотехнологичной промышленности Армении Акопа Аршакяна, «уже есть четкая договоренность, что мы идем к заключению соглашения с КНР по железнодорожным перевозкам. Черновой вариант соглашения готов». Причем с возможным подключением туда упомянутой проектной линии в Иран (Мегри — Меренд), ибо, как уточняет А. Аршакян, «обсуждался вопрос, чтобы наша программа рассматривалась не только как проект, соединяющий север и юг Армении. Но и как соединяющий страны Персидского залива и Черного моря. Прошли серьезнейшие обсуждения, китайская сторона выразила готовность рассмотреть “Север–Юг” частью проекта “Один пояс — один путь”».

В то же время о том, что большая самостоятельность Еревана в отношениях с Ираном действительно востребована, на днях прямо заявил посол Армении в Иране Арташес Туманян:

«За последние 28 лет наибольший объем торговли между двумя странами был в области энергетики и газа («обмен» с 2007 г. электроэнергии Армении на иранский трубопроводный газ, из которого вырабатывается поставляемая Ирану электроэнергия. — Прим. авт.). Нет сомнений, что между двумя странами возможно большее сотрудничество, коим пренебрегали, и в этом отношении необходимы новые решения».




Если Москва не пойдёт на реализацию проекта, то ЕС и США, заинтересованные в большем присутствии в Армении и в конкуренции российского и иранского газа, вполне могут "взяться" за этот проект. Здесь сразу напрашивается аналогия с решающим участием американцев и европейцев в создании в середине 1990-х — начале 2000-х годов нефтепроводов Азербайджан — Грузия — Турция (Баку — Тбилиси — Джейхан) и Азербайджан — Грузия (Баку — Тбилиси — Поти/Супса).

Такое «соучастие» будет, в свою очередь, безусловно "совпадать" с ужесточением санкций и всеми иными мерами США, направленными против любых новых газоэкспортных проектов России. Тем более что перспективная газовая труба Иран — Армения — Грузия – это ещё и своего рода нить для перспективного смягчения американо-иранской напряженности.

В качестве вывода отметим, что новые решения становятся всё более актуальными в обновлённых российско-армянских взаимоотношениях. Простым ростом взаимного товарооборота в рамках ЕАЭС, здесь, похоже, уже не обойтись…

* Столь «причудливые» границы между Азербайджаном и Арменией были установлены руководством РСФСР по настоянию Турции в 1921-23 годах: этим была создана «первичная» почва для перспективных армяно-азербайджанских конфликтов. Каждый из таких конфликтов, как бы Армения ни гордилась своей победой в борьбе за Карабах, способствует в основном лишь продвижению Анкарой пантюркизма в этом регионе.

Вместо послесловия


Свежим подтверждением оппозиционных настроений в Армении в отношении российского бизнеса стал тот факт, что работники крупного медеплавильного комбината в северо-армянском городе Алаверди, принадлежащего российской "Валлекс Групп", на днях перекрыли железную дорогу Армения — Грузия. Ввиду сокращения производства, увольнений и роста зарплатных долгов. Пока этот эксцесс не урегулирован.

Но характерно, что практически одновременно с этим (2-3 июля) состоялись переговоры в Тегеране президента Ирана Х. Роухани с вице-премьером Армении М. Григоряном. Обе стороны, по официальным сообщениям, снова подтвердили обоюдную заинтересованность в сооружении железной дороги Армения — Иран, развитии транзитного ирано-армянского коридора и в увеличении поставок иранского газа в Армению.

По словам М. Григоряна, были "достигнуты некоторые договоренности по энергетике, транспорту, промышленности, торговле, окружающей среде и туризму, результаты которых представлены в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном сторонами по завершении переговоров".
Алексей Подымов, Алексей Чичкин

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



120
Источник
Похожие новости
08 июля 2019, 08:09
Сказочная авиация, или Олимпиада свиней
05 июля 2019, 18:24
Холодная китайская угроза Америке и окно возможностей для России
06 июля 2019, 10:39
Как остановить коммунальный беспредел
07 июля 2019, 09:24
Макрон — новый Наполеон?
08 июля 2019, 08:09
Армения: южные ворота СНГ и ЕАЭС или шлагбаум?
07 июля 2019, 09:24
Перемен… Мы ждём перемен?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 июля 2019, 19:09
Подводная лодка "Лошарик" АС-31: характеристики и схема
03 июля 2019, 04:39
"Нажарили ежей, прикупили боярышника всем селом": В Сети высмеяли очередной Майдан против Шария и Клюева
02 июля 2019, 02:39
Забвение или смерть? Бежавшей жене эмира Дубая не помогут прихваченные миллионы долларов - СМИ
05 июля 2019, 11:54
"Лошарик" получил серьезные повреждения еще у Аляски: Американский журналист "раскрыл" тайну
01 июля 2019, 23:24
Израиль навсегда опозорил русские С-300
06 июля 2019, 07:24
"Выгонят, но будет поздно": Пушков предсказал бесславный конец карьеры "горе-победителей" из "Нафтогаза"
01 июля 2019, 23:24
"Почему они сюда все шастают?!": Преподаватель вокала послала "на ..." певицу Катамадзе после её слов о России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.