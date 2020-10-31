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Армения взмолилась о помощи: Пашинян написал Путину

31 октября 2020, 11:10  •  98 • Политика
Никол Пашинян. Фото: Paolo Pizzi/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Премьер обеспокоен приближением боевых действий к границам страны
Ереван попросил поддержки у Москвы на фоне конфликта в Нагорном Карабахе. Армянский премьер Никол Пашинян написал российскому президенту Владимиру Путину письмо, где попросил помощи в обеспечении безопасности страны.
Пашинян сообщил подробности текущей ситуации в Карабахе. Об этом говорится на сайте МИД Армении. Премьер-министр попросил срочных консультаций для определения помощи, которую наша страна может оказать Армении. Пашинян напомнил о союзнических отношениях Москвы и Еревана, уточняется в сообщении. Армения обеспокоена тем, что боевые действия приближаются к границам страны, а также присутствием в Карабахе террористов с Ближнего Востока, которые участвуют в боях.
Эскалация конфликта началась 27 сентября. Несмотря на введенный в третий раз 26 октября режим прекращения огня, военные действия в Карабахе продолжаются. Предыдущие попытки организовать перемирие были 9 и 18 октября, но успехом не увенчались.
Накануне Пашинян выступил с предложением ввести в Карабах российских миротворцев, назвав такой шаг оптимальным решением для деэскалации конфликта.

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