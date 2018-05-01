Армения: выборы без выбора

Первомай в Армении, как и в России – выходной день. Парламенту, правда, пришлось выйти на работу – выбрать главу правительства Армении. С самого раннего утра, по всему Еревану надрывались автомобильные гудки, носились машины с флагами и перевозбужденными гражданами. Сегодня должен разрешиться тяжелейший политический кризис и массовка вышла на площадь Республики. У самого Парламента было тихо и пусто. Полицийские, на наши провокационные вопросы отвечали уклончиво – у них в ведомстве нейтралитет.

Сегодня должен разрешиться тяжелейший политический кризис и массовка вышла на площадь РеспубликиФото: Сергей МЕДВЕДЕВ

Историческое заседание парламента, началось с оглашения биографии Никола Пашиняна, после чего представитель партии «Елк» выдвинул его в кандидаты. Больше желающих не нашлось и спикер парламента Ара Баблоян саркастически заметил:

«Парламентское большинство кандидатуру не представило, будем обсуждать кандидатуру от меньшинства». Меньшинство, правда, весьма условное – принято считать, что Николу, для безоговорочного избрания не хватит всего шести голосов.

На площади Республики, добрый десяток тысяч человек, смотрят трансляцию из парламентаФото: Сергей МЕДВЕДЕВ

Но в кулуарах парламента поговаривают, что Пашиняна все-таки выберут, дадут ему порулить полуразрушенной, обезлюдевшей и погрязшей в коррупции Арменией, а потом заберут власть обратно. Точнее, он сам ее отдаст. Вступить в открытое противостояние с Пашиняном и «улицей» у власти нет ни воли, ни ресурсов.

Качественный состав протестующих не изменился – все тот же весь спектр всех слоев общества с преобладанием ереванской интеллигенцииФото: Сергей МЕДВЕДЕВ

Сторонники Никола Пашиняна, напоминали власти об этом целый месяц. И сейчас, на площади Республики, добрый десяток тысяч человек, смотрят трансляцию из парламента. Если Никола не выберут, они пойдут к народным избранникам. Благо, идти всего минут пятнадцать – от площади Республики прямо, а потом налево.

Качественный состав протестующих не изменился – все тот же весь спектр всех слоев общества с преобладанием ереванской интеллигенции. Но, появился новый плакат «Челябинск», его нарисовала суровая армянская диаспора. А предприимчивая часть жителей Армении уже успела наштамповать несколько видом агитационных наклеек – их цепляют прямо на одежду и майки с бородатым лицом в кепке. Майки ярко-белые, в Ереване сегодня жарко во всех смыслах.

Вступить в открытое противостояние с Пашиняном и «улицей» у власти нет ни воли, ни ресурсовФото: Сергей МЕДВЕДЕВ

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