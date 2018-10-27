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«Армения уже готова лечь под США»: Коротченко о заявлении и.о. премьера Пашиняна
27 октября 2018, 21:24 • 134 • Политика
Премьер-министр Пашинян не исключил закупки Арменией американского оружия. Что это на самом деле означает, объяснил военный эксперт Игорь Коротченко.
Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян не исключил возможность закупки вооружений в США. Его заявление прокомментировал военный эксперт и главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
По сути, это означает, что власти Армерии готовы лечь под США, если цена будет подходящей, переводит с дипломатического языка на обычный слова армянского премьера Игорь Коротченко. При этом эксперт уверен, что время для заявления выбрано не случайно. Коротченко напомнил, что оно было сделано аккурат к приезду президента России Владимира Путина в Стамбул на саммит по Сирии.
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