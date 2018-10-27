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«Армения уже готова лечь под США»: Коротченко о заявлении и.о. премьера Пашиняна

27 октября 2018, 21:24  •  134 • Политика
Премьер-министр Пашинян не исключил закупки Арменией американского оружия. Что это на самом деле означает, объяснил военный эксперт Игорь Коротченко.
Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян не исключил возможность закупки вооружений в США. Его заявление прокомментировал военный эксперт и главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
‏«Правительство не ограничено. Если США выдвинут выгодные предложения, то мы отреагируем», - сказал журналистам глава правительства Армении.
По сути, это означает, что власти Армерии готовы лечь под США, если цена будет подходящей, переводит с дипломатического языка на обычный слова армянского премьера Игорь Коротченко. При этом эксперт уверен, что время для заявления выбрано не случайно. Коротченко напомнил, что оно было сделано аккурат к приезду президента России Владимира Путина в Стамбул на саммит по Сирии.
«Заявление Пашиняна - не случайность, оно сделано в момент, когда Путин прилетел в Стамбул на четырехсторонний саммит по Сирии. Совпадение? Не думаю!» - написал в Twitter военный эксперт.
Готов лечь под США? В беседе с журналистами и.о. главы армянского правительства сказал, что власти Армении ничем не ограничены в вопросе военно-технического сотрудничества.
"Правительство не ограничено. Если США выдвинут выгодные предложения, то мы отреагируем", — добавил Пашинян
— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 27 октября 2018 г.
Заявление Пашиняна - не случайность, оно сделано в момент когда Путин прилетел в Стамбул на четырехсторонний саммит по Сирии. Совпадение? Не думаю! https://t.co/WYhmMwsDAj
— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 27 октября 2018 г.

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