Армения сообщила о перестрелке на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении сообщило о перестрелке на границе с Азербайджаном. С армянской стороны пострадавших нет.

По информации ведомства, поводом для стрельбы стали инженерные работы, которые азербайджанские военные пытались провести на границе.

Подразделения ВС Армении приняли контрмеры, вынудив противника прекратить работу. В ответ на это азербайджанская сторона открыла огонь по армянским позициям, - говорится в сообщении.

Армянские военные открыли ответный огонь. Сведений о пострадавших пока не поступало, пишет "Sputnik. Армения".

Отметим, что это уже не первый раз, когда между Арменией и Азербайджаном происходит стычка из-за споров вокруг границы. Ереван утверждает, что Баку пытается самовольно "уточнить" пограничную линию.

Отношения между двумя странами обострились до предела в прошлом году, когда Армения и Азербайджан развернули полномасштабные военные действия из-за спора вокруг территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. В итоге Еревану пришлось уступить часть территорий, а Россия ввела в Карабах миротворцев, чтобы предотвратить новую вспышку насилия.