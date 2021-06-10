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Армения сообщила о перестрелке на границе с Азербайджаном
10 июня 2021, 20:10 • 98 • Политика
Минобороны Армении сообщило о перестрелке на границе с Азербайджаном. С армянской стороны пострадавших нет.
По информации ведомства, поводом для стрельбы стали инженерные работы, которые азербайджанские военные пытались провести на границе.
Армянские военные открыли ответный огонь. Сведений о пострадавших пока не поступало, пишет "Sputnik. Армения".
Отметим, что это уже не первый раз, когда между Арменией и Азербайджаном происходит стычка из-за споров вокруг границы. Ереван утверждает, что Баку пытается самовольно "уточнить" пограничную линию.
Отношения между двумя странами обострились до предела в прошлом году, когда Армения и Азербайджан развернули полномасштабные военные действия из-за спора вокруг территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. В итоге Еревану пришлось уступить часть территорий, а Россия ввела в Карабах миротворцев, чтобы предотвратить новую вспышку насилия.
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