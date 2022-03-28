Армения сделала Азербайджану предложение о мире: Немедленно начать переговоры

Совет безопасности Армении сообщил, что страна сделала Азербайджану предложение о мире. Переговоры планируется начать немедленно.

Ереван предложил Баку немедленно начать переговоры о всеобъемлющем мирном соглашении, пишет ТАСС со ссылкой на Совбез Армении.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил положение дел в Нагорном Карабахе с послом России Сергеем Копыркиным. Министр подчеркнул, насколько важно получить оценку "соответствующих российских ведомств" относительно присутствия военнослужащих Азербайджана в зоне ответственности русских миротворцев.

Солдаты Баку вошли в эту зону 26 марта. Москва напомнила, что такой шаг со стороны Азербайджана является нарушением соглашения о прекращении огня, подписанного в 2020 году. Баку считает, что миротворцы должны "обеспечить полный вывод армянской армии и незаконных армянских вооружённых формирований" из Нагорного Карабаха.

В Минобороны России отметили, что войска назад Азербайджан отвёл. По данным армянской стороны, вторжение со стороны азербайджанских военных продолжается.