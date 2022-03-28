Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байден абсолютно прав. Русские просят: "Теперь не спугните!"
"Близится момент": Болгарский генерал указал на победителя в конфликте...
Ответом русских на речь Байдена в Варшаве стал удар ракетами по Нью-Йорку
Три страны НАТО попросят у Путина разрешения влезть в Мариуполь
Главная / Политика

Армения сделала Азербайджану предложение о мире: Немедленно начать переговоры

28 марта 2022, 22:25  •  75 • Политика
Совет безопасности Армении сообщил, что страна сделала Азербайджану предложение о мире. Переговоры планируется начать немедленно.
Ереван предложил Баку немедленно начать переговоры о всеобъемлющем мирном соглашении, пишет ТАСС со ссылкой на Совбез Армении.
Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил положение дел в Нагорном Карабахе с послом России Сергеем Копыркиным. Министр подчеркнул, насколько важно получить оценку "соответствующих российских ведомств" относительно присутствия военнослужащих Азербайджана в зоне ответственности русских миротворцев.
Солдаты Баку вошли в эту зону 26 марта. Москва напомнила, что такой шаг со стороны Азербайджана является нарушением соглашения о прекращении огня, подписанного в 2020 году. Баку считает, что миротворцы должны "обеспечить полный вывод армянской армии и незаконных армянских вооружённых формирований" из Нагорного Карабаха.
В Минобороны России отметили, что войска назад Азербайджан отвёл. По данным армянской стороны, вторжение со стороны азербайджанских военных продолжается.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


75
Источник
Похожие новости
28 марта 2022, 09:00
"Это военное преступление": Жестокости бандеровцев изумился даже Bild
28 марта 2022, 03:10
"Вы худшие из виновников зверств": Ведущий из Индии "уничтожил" американского профессора
28 марта 2022, 01:25
Канцлер ФРГ Шольц прояснил намерения НАТО по смене власти в России: "Мы едины"
28 марта 2022, 16:35
Украинские боевики опубликовали новое видео с пленными: "Так что выбирай!"
28 марта 2022, 09:00
Три факта о России, которые вас удивят: Главное за ночь и утро 28 марта
28 марта 2022, 10:45
Европе пора услышать: После Катара предупреждение о русской нефти вынесли ОАЭ
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 марта 2022, 09:00
"Это военное преступление": Жестокости бандеровцев изумился даже Bild
28 марта 2022, 03:10
"Вы худшие из виновников зверств": Ведущий из Индии "уничтожил" а...
28 марта 2022, 01:25
Канцлер ФРГ Шольц прояснил намерения НАТО по смене власти в России: "Мы едины&qu...
28 марта 2022, 09:35
«Складывайте оружие и уходите полями, это шанс выжить»: украинские военные обращаются...
28 марта 2022, 16:35
Украинские боевики опубликовали новое видео с пленными: "Так что выбирай!"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 марта 2022, 09:25
Минфин России платил зря? В США решили официально отобрать русское золото
26 марта 2022, 17:20
Кадыров напрямую обратился к Байдену: "Ты человек или..?"
26 марта 2022, 02:10
Русским в Вильнюсе устроили "мелкую пакость" прямо на вокзале
25 марта 2022, 16:15
Правду о трагедии MH17 не получится замолчать: "Рушится американская спецоперация"
26 марта 2022, 22:35
Россия приняла решение идти до конца: На Западной Украине воздушная тревога
25 марта 2022, 07:30
Операция Z – успехи за месяц и за прошедшую ночь
24 марта 2022, 09:55
В порту Бердянска гремят мощные взрывы. Что случилось?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.