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Армения сделала Азербайджану предложение о мире: Немедленно начать переговоры
28 марта 2022, 22:25 • 75 • Политика
Совет безопасности Армении сообщил, что страна сделала Азербайджану предложение о мире. Переговоры планируется начать немедленно.
Ереван предложил Баку немедленно начать переговоры о всеобъемлющем мирном соглашении, пишет ТАСС со ссылкой на Совбез Армении.
Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил положение дел в Нагорном Карабахе с послом России Сергеем Копыркиным. Министр подчеркнул, насколько важно получить оценку "соответствующих российских ведомств" относительно присутствия военнослужащих Азербайджана в зоне ответственности русских миротворцев.
Солдаты Баку вошли в эту зону 26 марта. Москва напомнила, что такой шаг со стороны Азербайджана является нарушением соглашения о прекращении огня, подписанного в 2020 году. Баку считает, что миротворцы должны "обеспечить полный вывод армянской армии и незаконных армянских вооружённых формирований" из Нагорного Карабаха.
В Минобороны России отметили, что войска назад Азербайджан отвёл. По данным армянской стороны, вторжение со стороны азербайджанских военных продолжается.
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