Армения решила свою судьбу - выборы закончились

Армения решила свою судьбу - выборы в парламент страны закончились. Первые промежуточные результаты появятся предположительно в районе полуночи. Предварительные - уже 21 июня.

В Армении подошли к концу внеурочные выборы в Национальное собрание республики. В 20 часов по местному времени завершили работу все участки для голосования, которых было открыто чуть больше 2 тысяч.

На момент 16 часов по Москве свой выбор сделали почти 990 тыс. граждан, или около 38,2% населения. Точные сведения по уровню явки станут доступны позже - вечером 20 июня.

Первые промежуточные результаты появятся предположительно в районе полуночи. Предварительные - уже 21 июня, а окончательные - через неделю с момента голосования.

В досрочных выборах в армянский парламент участвовали 21 партия и четыре блока. По информации исследования социологической службы РИА Новости, основная борьба развернётся между двумя политическими силами.

Речь о партии и. о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блоке "Армения" под руководством бывшего президента страны Роберта Кочаряна.