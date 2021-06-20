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Армения решила свою судьбу - выборы закончились

20 июня 2021, 21:20  •  74 • Политика
Армения решила свою судьбу - выборы в парламент страны закончились. Первые промежуточные результаты появятся предположительно в районе полуночи. Предварительные - уже 21 июня.
В Армении подошли к концу внеурочные выборы в Национальное собрание республики. В 20 часов по местному времени завершили работу все участки для голосования, которых было открыто чуть больше 2 тысяч.
На момент 16 часов по Москве свой выбор сделали почти 990 тыс. граждан, или около 38,2% населения. Точные сведения по уровню явки станут доступны позже - вечером 20 июня.
Первые промежуточные результаты появятся предположительно в районе полуночи. Предварительные - уже 21 июня, а окончательные - через неделю с момента голосования.
В досрочных выборах в армянский парламент участвовали 21 партия и четыре блока. По информации исследования социологической службы РИА Новости, основная борьба развернётся между двумя политическими силами.
Речь о партии и. о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блоке "Армения" под руководством бывшего президента страны Роберта Кочаряна.

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