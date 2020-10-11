Армения раскрыла схему поставки в Баку "гуманитарных" беспилотников от "доброжелателей"

Беспилотные летательные аппараты, которые Азербайджан получает от Израиля и Турции, переправляют в страну под видом гуманитарного груза - с таким обличающим заявлением выступил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Соответствующий пост он опубликовал в своём Facebook, уточнив, что речь идёт об интенсивных поставках.

В Баку эту информацию не опровергли, однако заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что именно Армения получила недавно ракеты под видом гуманитарной помощи из-за рубежа. Страну, отправившую оружие, Гаджиев не уточнил.

Сегодня, напомним, стало известно о попадании ракеты в жилой дом в Гяндже, втором по величине городе страны. Она, как заявили в Баку, была выпущена с территории Армении. Сейчас на месте трагедии продолжается разбор завалов, пока известно о семерых погибших и 28 раненых мирных жителях.

В Минобороны Азербайджана уточнили, что обстрел вёлся с территории Бердского района Армении.