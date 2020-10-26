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Армения продолжает втягивать Россию в войну. Русские триколоры увидели на границе с Карабахом
26 октября 2020, 07:25 • 152 • Политика
В Сети появились фотографии с русскими триколорами на границе Армении с Карабахом. Судя по всему, Ереван таким образом пытается втянуть Россию в войну, поскольку фото в первую очередь распространили армянские СМИ.
В Сети активно распространяются фотографии военно-полевого лагеря на границе Армении и Нагорно-Карабахской Республики.
Примечательно то, что на снимках виднеются российские флаги. В подписях к фото сказано, что лагерь расположен между населёнными пунктами Кафан (Армения) и Губатлы (НКР).
Кроме того, на снимках запечатлены бульдозеры, которые создают защитные насыпи вокруг армейских палаток. Несколько армянских СМИ со ссылкой на источники утверждают, что эти позиции сняты у села Тег Сюникской области на юге Армении.
Впрочем, попавшие в кадр солдаты больше похоже на армян, чем на русских. Не исключено, что это очередная попытка Армении втянуть Россию в военный конфликт.
Напомним, что на территории Армении официально расположена одна из крупнейших военных баз Вооружённых сил РФ за рубежом. Российские военнослужащие выполняют различные задачи в зоне своей ответственности.
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