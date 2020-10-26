Армения продолжает втягивать Россию в войну. Русские триколоры увидели на границе с Карабахом

В Сети активно распространяются фотографии военно-полевого лагеря на границе Армении и Нагорно-Карабахской Республики.

Примечательно то, что на снимках виднеются российские флаги. В подписях к фото сказано, что лагерь расположен между населёнными пунктами Кафан (Армения) и Губатлы (НКР).

Кроме того, на снимках запечатлены бульдозеры, которые создают защитные насыпи вокруг армейских палаток. Несколько армянских СМИ со ссылкой на источники утверждают, что эти позиции сняты у села Тег Сюникской области на юге Армении.

Впрочем, попавшие в кадр солдаты больше похоже на армян, чем на русских. Не исключено, что это очередная попытка Армении втянуть Россию в военный конфликт.

Напомним, что на территории Армении официально расположена одна из крупнейших военных баз Вооружённых сил РФ за рубежом. Российские военнослужащие выполняют различные задачи в зоне своей ответственности.​