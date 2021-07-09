Армения продлила карантин почти до конца года

Власти Армении продлили карантин почти до конца года. Точные сроки указаны в постановлении правительства. Представитель Минздрава объяснила, зачем нужны столь длительные меры против COVID-19.

В Армении и на всех пограничных пропускных пунктах был введён карантинный режим 11 сентября 2020 года. Он должен был действовать до 11 июля 2021-го, но был продлён.

На сайте кабмина Армении опубликован текст постановления. Правительство решило продлить карантин до 20 декабря 2021 года.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Анаит Аванесян объяснила, что эта мера позволит в случае необходимости ввести дополнительные ограничения. Например, действует и будет продолжать действовать требование пройти ПЦР-тест для въезда на территорию Армении. Аванесян не исключила, что осенью карантинные требования будут ужесточены.

В Армении за весь период пандемии было зафиксировано более 226 тысяч заражений SARS-CoV-2 при населении свыше 2,9 миллиона человек. Не смогли справиться с болезнью 4540 пациентов.

Власти намерены в течение 2021 года вакцинировать примерно 700 тысяч граждан. Для этого используются препарат "Спутник V", разработанный в России, а также британская вакцина AstraZeneca и китайская CoronaVac.