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Армения продлила карантин почти до конца года

09 июля 2021, 23:40  •  77 • В мире
Власти Армении продлили карантин почти до конца года. Точные сроки указаны в постановлении правительства. Представитель Минздрава объяснила, зачем нужны столь длительные меры против COVID-19.
В Армении и на всех пограничных пропускных пунктах был введён карантинный режим 11 сентября 2020 года. Он должен был действовать до 11 июля 2021-го, но был продлён.
На сайте кабмина Армении опубликован текст постановления. Правительство решило продлить карантин до 20 декабря 2021 года.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Анаит Аванесян объяснила, что эта мера позволит в случае необходимости ввести дополнительные ограничения. Например, действует и будет продолжать действовать требование пройти ПЦР-тест для въезда на территорию Армении. Аванесян не исключила, что осенью карантинные требования будут ужесточены.
В Армении за весь период пандемии было зафиксировано более 226 тысяч заражений SARS-CoV-2 при населении свыше 2,9 миллиона человек. Не смогли справиться с болезнью 4540 пациентов.
Власти намерены в течение 2021 года вакцинировать примерно 700 тысяч граждан. Для этого используются препарат "Спутник V", разработанный в России, а также британская вакцина AstraZeneca и китайская CoronaVac.

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